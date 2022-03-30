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Доллар держат как в СССР: почему низкий курс в разы ухудшит жизнь россиян

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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30 марта, 17:50
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Вместе с экспертом рассказываем, как Центробанку удается искусственно сдерживать курс рубля
Как Россия обворовывает своих граждан курсом рубля
Как Россия обворовывает своих граждан курсом рубля / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

В России уже который день подряд кичатся понижением курса доллара, который значительно упал относительно рубля на бирже и в расчетах Центробанка.

По данным финансовой площадки Investing.com, 30 марта курс рубля на бирже колеблется на уровне 84 руб/долл, что является неплохим, после прыжка до 125 руб.

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В этот же день пошел вниз и так называемый "народный курс" доллара на Aliexpress, согласно которому рассчитывают товары на популярной китайской торговой платформе. В настоящее время он составляет 109,38 рублей за доллар.

Центробанк также установил не заоблачный курс, всего 86,3 рубля, однако стоит ли радоваться гражданам страны-агрессора, "Сегодня" разбирались с экспертом.

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Как РФ удерживает курс?

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко рассказывает, что простым россиянам радоваться такому курсу рано.

Центробанк фактически "зажал" курс доллара в стране благодаря драконовским методам.

"Набиуллина (глава ЦБ) запретила банкам вообще менять рубли на доллары, мало того, за незаконный обмен – пять лет. Фактически она остановила валютное обращение на территории России", – отмечает аналитик.

Конечно в России есть "серые" обменники, но курс там далеко не 85 и даже не 90, Охрименко говорит, что там россияне могут приобрести доллар по 200 рублей под страхом оказаться в тюрьме.

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Кроме того, российские экспортеры вынуждены продавать 80% своей валютной выручки государству, то есть фактически менять ее на рубли по крайне невыгодному для них курсу.

В то же время отдавать валютные кредиты государство заставляет их по курсу близко 135 руб/долл, тем самым грабя производителей.

Вся эта разница впоследствии будет включена в окончательную цену товара и окажется в чеке простых россиян.

"Курс Центробанк России с помощью таких драконовских методов зажал, но валютный рынок фактически не работает. Кроме того, остановили почти все перечисления валюты за границу, даже если это деньги за лечение. Это как в Советском Союзе – курс 60 копеек, но валюту ты не купишь", – объясняет эксперт.

Инфляция

Такая ситуация не может не отразиться на инфляционных процессах. По словам Охрименко, даже Медведев признал, что Россия погружается в глобальную инфляцию.

Если взять расчеты Росстата по инфляции за неделю и перевести их в годовое измерение, получится 100-120%, говорит аналитик

"Инфляция за неделю растет минимум на 3-4%, это очень много. Конечно, они объясняют это тем, что это временно. Однако люди уже больше ощущают проблему с ценами и стоят в очереди не за долларом", – отметил президент Украинского аналитического центра.

Власти буквально обворовывают экспортеров за счет этого искусственного курса и зарабатывают на этом, так что от низкого курса выигрывает только властный аппарат России.

Цены ушли в свободное плавание

Большие сети супермаркетов в России, в частности Auchan, О&Кей, Атак, отказались сдерживать цены на социально значимые продукты.

Раньше максимальная торговая наценка на них не составляла больше 5%, а теперь цены отправятся в свободное плавание, в список попадают хлебобулочные изделия, картофель, свекла, капуста и другие.

"Сегодня" также писали, какие санкции бьют по россиянам самое сильное, и рассказывали, что ждет курс рубля очень скоро.

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