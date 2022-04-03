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Не шантаж, а прототип: в РФ придумали, как вынудить мир платить рублями

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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3 апреля, 19:12
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В Кремле анонсировали для мира прототип новой системы расчетов за товары
Песков объявил новую схему с рублями
Песков объявил новую схему с рублями / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Путинскую схему с оплатой за российский газ в рублях теперь планируют распространить на все товары, продающиеся за границу.

Благодаря "прототипной системе" хотят все страны перевести на новый расчет, пишет Reuters со ссылкой на представителя главы Кремля Дмитрия Пескова.

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Основанием для этого стали западные санкции и заморозка российских активов на 300 миллиардов долларов. Следовательно, за все экспортируемые товары РФ хочет получать рубли.

Появление прототипа

Песков заговорил о "прототипе" вскоре после анонсированного Путиным решения об оплате странами ЕС в рублях за полученный российский газ. В перспективе страна-агрессор планировала максимально отказаться от иностранной валюты.

Когда именно намерены внедрить новую систему, в Кремле не объяснили. Однако спикер российского лидера отметил, что именно санкции Запада "ускорили подрыв доверия к доллару и евро".

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Все пошло не по плану

В конце марта Путин начал шантажировать Европу обязательством перейти на оплату рублями за купленный газ у РФ. Но во время разговора с канцлером Германии Олафом Шольцом, он заверил, что в договорах ничего не изменится.

После обнародования официального указа выяснилось, что по контракту для европейцев действительно ничего не изменилось. Они продолжат платить за голубое топливо в долларах и евро, а Газпромбанк будет конвертировать полученную валюту в национальную.

Однако этому предшествовали категорические протесты со стороны Евросоюза. К примеру:

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  • Польша не захотела выполнять требование России;
  • в Великобритании заморозили активы Газпромбанка;
  • в Литве, Латвии и Эстонии вообще отказались покупать энергоресурсы из РФ.

Ранее министр финансов Германии Кристиан Линднер объяснил, почему не поддерживает идею запрета на покупку российских нефти и газа. Впрочем, российские олигархи продолжают бояться санкций и прячут свое имущество в оффшорах.

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