Не шантаж, а прототип: в Росії придумали, як змусити світ платити рублями

У Кремлі анонсували для світу прототип нової системи розрахунків за товари

Пєсков оголосив нову схему з рублями / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Путінську схему з оплатою за російський газ в рублях тепер планують поширити на всі товари, які продають за кордон.

Завдяки "прототипній системі" планують всі країни перевести на новий розрахунок, пише Reuters із посиланням на речника глави Кремля Дмитра Пєскова.

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Підставою для цього стали західні санкції та замороження російських активів на 300 мільярдів доларів. Відтак, за всі експортовані товари РФ хоче отримувати рублі.

Поява прототипу

Пєсков заговорив про "прототип" невдовзі після анонсованого Путіним рішення про оплату країнами ЄС в рублях за отриманий російський газ. У перспективі ж країна-агресорка планувала максимально відмовитися від іноземної валюти.

Коли саме мають намір запровадити нову систему, в Кремлі не оголосили. Однак речник російського лідера зауважив, що саме санкції Заходу "прискорили підрив довіри до долара та євро".

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Все пішло не за планом

Наприкінці березня Путін почав шантажувати Європу зобов’язанням перейти на оплату рублями за куплений газ у РФ. Водночас під час розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, він запевнив, що в договорах нічого не зміниться.

Після оприлюднення офіційного указу, з’ясувалося, що за контрактом, для європейців нічого не змінилося. Вони продовжать платити за блакитне паливо в доларах і євро, а Газпромбанк конвертуватиме отриману валюту в національну.

Однак цьому передували категоричні протести з боку Євросоюзу. Наприклад:

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Польща не захотіла виконувати вимогу Росії;

у Великій Британії заморозили активи Газпромбанку;

в Литві, Латвії та Естонії взагалі відмовилися купувати енергоресурси з РФ.

Раніше міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер пояснив, чому не підтримує ідею заборони купівлі російських нафти та газу. Втім, російські олігархи продовжують боятися санкцій та ховають своє майно в офшорах.