Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах ‼ Переговори з агресором
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Не шантаж, а прототип: в Росії придумали, як змусити світ платити рублями

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
3 квітня, 19:12
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У Кремлі анонсували для світу прототип нової системи розрахунків за товари
Пєсков оголосив нову схему з рублями
Пєсков оголосив нову схему з рублями / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Путінську схему з оплатою за російський газ в рублях тепер планують поширити на всі товари, які продають за кордон.

Завдяки "прототипній системі" планують всі країни перевести на новий розрахунок, пише Reuters із посиланням на речника глави Кремля Дмитра Пєскова.

Реклама

Підставою для цього стали західні санкції та замороження російських активів на 300 мільярдів доларів. Відтак, за всі експортовані товари РФ хоче отримувати рублі.

Поява прототипу

Пєсков заговорив про "прототип" невдовзі після анонсованого Путіним рішення про оплату країнами ЄС в рублях за отриманий російський газ. У перспективі ж країна-агресорка планувала максимально відмовитися від іноземної валюти.

Коли саме мають намір запровадити нову систему, в Кремлі не оголосили. Однак речник російського лідера зауважив, що саме санкції Заходу "прискорили підрив довіри до долара та євро".

Реклама

Все пішло не за планом

Наприкінці березня Путін почав шантажувати Європу зобов’язанням перейти на оплату рублями за куплений газ у РФ. Водночас під час розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, він запевнив, що в договорах нічого не зміниться.

Після оприлюднення офіційного указу, з’ясувалося, що за контрактом, для європейців нічого не змінилося. Вони продовжать платити за блакитне паливо в доларах і євро, а Газпромбанк конвертуватиме отриману валюту в національну.

Однак цьому передували категоричні протести з боку Євросоюзу. Наприклад:

Реклама
  • Польща не захотіла виконувати вимогу Росії;
  • у Великій Британії заморозили активи Газпромбанку;
  • в Литві, Латвії та Естонії взагалі відмовилися купувати енергоресурси з РФ.

Раніше міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер пояснив, чому не підтримує ідею заборони купівлі російських нафти та газу. Втім, російські олігархи продовжують боятися санкцій та ховають своє майно в офшорах.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Техно
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Вторгнення в Україну
Більше новин
Головне про гроші
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Надійний тил
Допомогти Героям!
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Податки
Хто найбільше поповнює бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бізнес-ізоляція
Фінансовий фронт
Що буде з доларом після війни?
Майбутнє гривні
Опитування Gradus
Чи готовий бізнес платити зарплати
1
Ні, виплат не буде Ні, виплат не буде
2
Так, на 100% Так, на 100%
3
Так, але від 50 до 69% Так, але від 50 до 69%
4
Поки що важко сказати Поки що важко сказати
5
Тільки до 30% Тільки до 30%
6
Так, на 30-49% Так, на 30-49%
7
Від 70 до 99% Від 70 до 99%
8
Навіть більше ніж на 100% Навіть більше ніж на 100%
До чого готуватись працівникам
Робота після війни
Які сфери будуть у тренді
Будівництво
Енергетика
IT
Медицина
Логістика
1 /2
Дізнатися більше

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Цінова політика
Пальне у квітні
Що буде на АЗС?
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
35,20
33,52
37,43
27,00
-
34,00
36,00
25,37
-
33,50
37,40
-
-
33,49
37,38
27,04
-
33,52
37,43
27,00
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
-
-
34,00
36,00
25,37
Удар по агресору
Світ карає Росію санкціями
Коли буде ефект?

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти