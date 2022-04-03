Не помогают даже оффшоры: российские олигархи в панике пытаются спрятать яхты и самолеты

В американском министерстве юстиции создали оперативную группу, взимающую активы с подсанкционных лиц из РФ

Все действия с имуществом олигархов РФ в оффшорах отслеживают / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Российские олигархи начали прятать свои яхты, самолеты и другое имущество за границей. Боятся потерять свои активы даже те, на кого санкции не налагались.

Как объяснил генеральный прокурор оперативной группы KleptoCapture Эндрю Адамс, таким образом россияне действуют на опережение, в случае будущих санкций, пишет Reuters.

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Все действия богачей из России видны на международном уровне, поскольку западные страны объединились для отслеживания их неправомерных доходов. Сейчас прокуратура США получает информацию о действиях россиян даже в оффшорах, где они раньше без проблем прятали свое имущество за фиктивными компаниями.

Адамс отказался раскрывать информацию о том, какие личности находятся под следствием, а также из каких источников оперативная группа получает данные.

Экономика РФ тонет

Международные санкции и выход крупных мировых компаний с российского рынка дают свои последствия – Россия оказалась на грани дефолта, товаров и валюты все меньше. Учитывая ситуацию, в стране началась истерия. В частности, Сбербанк начал обворовывать сейфы своих клиентов.

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В банке "Тинькофф" на миллионы рублей наказали клиентов, которые выгодно конвертировали валюту. Теперь их счета в минусовом балансе или заблокированы.

В то же время российские власти продолжают обманывать население. Пока у Путина убеждают, что заставили Европу платить за газ в рублях, для стран ЕС в договорах ничего не изменилось.

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