Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам ‼ Переговоры с агрессором
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Не помогают даже оффшоры: российские олигархи в панике пытаются спрятать яхты и самолеты

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
3 апреля, 11:13
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В американском министерстве юстиции создали оперативную группу, взимающую активы с подсанкционных лиц из РФ
Все действия с имуществом олигархов РФ в оффшорах отслеживают
Все действия с имуществом олигархов РФ в оффшорах отслеживают / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Российские олигархи начали прятать свои яхты, самолеты и другое имущество за границей. Боятся потерять свои активы даже те, на кого санкции не налагались.

Как объяснил генеральный прокурор оперативной группы KleptoCapture Эндрю Адамс, таким образом россияне действуют на опережение, в случае будущих санкций, пишет Reuters.

Реклама

Все действия богачей из России видны на международном уровне, поскольку западные страны объединились для отслеживания их неправомерных доходов. Сейчас прокуратура США получает информацию о действиях россиян даже в оффшорах, где они раньше без проблем прятали свое имущество за фиктивными компаниями.

Адамс отказался раскрывать информацию о том, какие личности находятся под следствием, а также из каких источников оперативная группа получает данные.

Экономика РФ тонет

Международные санкции и выход крупных мировых компаний с российского рынка дают свои последствия – Россия оказалась на грани дефолта, товаров и валюты все меньше. Учитывая ситуацию, в стране началась истерия. В частности, Сбербанк начал обворовывать сейфы своих клиентов.

Реклама

В банке "Тинькофф" на миллионы рублей наказали клиентов, которые выгодно конвертировали валюту. Теперь их счета в минусовом балансе или заблокированы.

В то же время российские власти продолжают обманывать население. Пока у Путина убеждают, что заставили Европу платить за газ в рублях, для стран ЕС в договорах ничего не изменилось.

Ранее мы рассказывали об основных изменения в банковской системе Украины. Читайте также о новом законопроекте о возмещении за утраченное во время войны жилье.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Вторжение в Украину
Больше новостей
Главное о деньгах
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Надежный тыл
Помочь Героям!
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Финансовый фронт
Что будет с долларом после войны?
Будущее гривни
Работа после войны
Какие сферы будут в тренде
Строительство
Энергетика
IT
Медицина
Логистика
1 /2
Узнать больше

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Удар по агрессору
Мир наказывает Россию санкциями
Когда будет эффект?
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

46399.26

Dogecoin (DOGE)

0.14

Ethereum (ETH)

3492.77

Litecoin (LTC)

126.21

Ripple (XRP)

0.83

Коммуналка
Что делать с платежками во время войны?
Узнать!
Ценовая политика
Топливо в апреле
Что будет на АЗС?
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
35,20
33,52
37,43
27,00
-
34,00
36,00
25,37
-
33,50
37,40
-
-
33,49
37,38
27,04
-
33,52
37,43
27,00
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
-
-
34,00
36,00
25,37

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять