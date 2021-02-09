Інфляція підскочила до 6%: що подорожчало в Україні

Споживча інфляція в Україні в січні 2021 року в річному вимірі, порівняно із січнем 2020 року, прискорилася до 6,1%. Для порівняння: за підсумками грудня-2020 річна інфляція становила 5%.
Про це свідчать дані Державної служби статистики. У місячному обчисленні, порівняно з груднем 2020 року, ціни зросли на 1,3%.
Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,4%.
Змінилися, наприклад, ціни на такі харчі:
- на 15,4% подорожчали яйця;
- на 1-6,5% подорожчали овочі, цукор, соняшникова олія, м'ясо птиці, хліб, яловичина, сири;
- на 1,3% подешевшала свинина.
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Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1%. Це пов'язано з подорожчанням сигарет на 1,9%.
Одяг та взуття подешевшали на 4%, зокрема:
- взуття – на 4%;
- одяг – на 3,9%.
Ціни на транспорт зросли на 1%, передовсім через подорожчання пального та мастил (+ 2,3%).
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як українців лякають ціни на продукти. Що останнім часом дорожчало найактивніше, дізнавайтеся із сюжету "Сьогодні":
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