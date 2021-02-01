Українців лякають ціни на продукти: що подорожчало найсильніше

Від цифр на деяких цінниках в магазинах хочеться схопитися за серце. Яйця продають вже по 40 грн за десяток. Ще трохи – і на ціновій хіт претендуватиме соняшникова олія по 42 грн за літр і цукор – по 20,9 грн за кілограм.
Та й прогнози на рік невтішні – споживчі ціни можуть зрости до 25%. Кореспондент Віталій Литвин розбирався, що подорожчало.
Як підрахували в Держстаті, офіційна інфляція становить 5%. Цей показник – один з найнижчих за останні роки. Але фахівці з державного статуправління беруть до уваги тільки дешеві продукти, так звані соціальні.
"Показник інфляції в Україні дуже далекий від реальності. Це розрахунок ще за радянськими стандартами, за так званим споживчим набором. У ньому на сьогодні 336 найменувань товарів і послуг. Переважною більшістю з них українці мало користуються або не користуються взагалі", – пояснює глава комітету економістів України Андрій Новак.
До половини доходів українці витрачають на продукти харчування. Це дуже високий показник. Для порівняння: європейці на харчування витрачають близько 10% доходу.
Сергій Васильченко ретельно веде домашню бухгалтерію з 2016 року. Він допоможе розібратися, якою виявилася інфляція в минулому році насправді.
"Найбільше зростання, майже до 40%, спостерігадлся щодо цукру, соняшникової олії, гречаної крупи і курячих яєць", – визнає глава директорату агропромислового розвитку Мінекономіки Микола Мороз.
- Яйця
Ціни на яйця почали злітати перед новорічними святами. За розрахунками президента асоціації УКАБ Володимира Лапи, за рік десяток яєць подорожчав на 30%. З такими цифрами згоден і Васильченко.
Влітку ціни на цей продукт помітно опускалися, але потім знову повернулися до зростання. Взимку кури несуться менше, до того ж подорожчав корм. Недоотриманий прибуток від продажів виробники вирішили перекласти на споживачів.
- Цукор
Цукровий пісок теж поступово стає золотим – за рік він подорожчав на 47%. З цим не сперечаються і в Мінекономіки:
"У попередні сезони у нас було його перевиробництво, і на ринку був надлишок. Залишки створювали тиск на цінову ситуацію. У цьому році зменшилися посівні площі цукрових буряків, і цукру виробили приблизно на рівні споживання", – пояснює Мороз.
- Гречка
Гречана крупа за рік додала 34%. Перед новим роком інтернетом гуляв жарт: мовляв, червону ікру можна не купувати – досить поставити на стіл пачку з гречкою.
Чиновники пояснюють: ціни на гречку в Україні змінюються в рамках трирічного циклу. Спочатку крупа дорожчає, фермери нарощують посіви, відбувається перевиробництво, крупа дешевшає, фермери зменшують посіви, гречки починає не вистачати, і цикл повторюється.
Крім того, іноді ціну стримують за рахунок китайської або казахстанської гречки. Часто – низької якості.
- Соняшникова олія
За підрахунками Васильченка, за останній рік олія додала в ціні як мінімум п'яту частину. За останні кілька років – з 29 до 37,6 грн. За даними Держстату, до речі, навіть дорожче – більше 40 грн.
- М'ясо і молоко
Інші продукти тваринного походження додали в ціні порівняно небагато – 2-4%. Тут вітчизняним переробникам наступають на п'яти європейські конкуренти.
В ЄС у фермерів є державна підтримка. Тому європейські гравці безперешкодно виходять на український ринок з якісною продукцією і дуже приємними для споживачів цінами.
В результаті українські виробники змушені хитрувати, зазначає Васильченко. Наприклад, постійно зменшувати обсяг упаковки, щоб покупець не звернув уваги на зростання ціни.
"Наприклад: твердий сир. Купуєш спочатку 200 грамів. Через деякий час – 185, потім вже 160 грамів", – розповідає Васильченко.
- Фрукти
За рік вони додали в ціні 12%. На окрему увагу заслуговують вітчизняні яблука. Влітку 2020-го доходило до абсурду – вигідніше було купувати імпортні екзотичні фрукти, ніж місцеві яблука. Навіть у червні ціна на них досягала майже 50 грн за кілограм.
- Хліб
Через подорожчання зерна, а також енергоносіїв, за рік майже на 9% подорожчав хліб. На 10% він може подорожчати ще і в цьому році. А преміальні сорти – навіть на третину.
- Овочі
Це один з небагатьох продуктів, що подешевшали.
"Якщо дивитися на овочі, то це мінус 12%. Восени минулого року картопля коштувала 15 грн за кілограм, зараз за 10 грн спокійно можна купити в супермаркеті", – підрахував радник президента асоціації УКАБ Володимир Лапа.
Але цей оптимізм втрачається на тлі прогнозу від Мінекономіки. Там вважають, що цьогоріч знову зменшаться посівні площі. А тому зростання цін можна чекати вже цієї осені.
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Що ж робити зараз? Чи варто заповнювати засіки відносно дешевими продуктами?
"На сьогоднішній день я б не рекомендував піддаватися панічним настроям і скуповувати продукти тривалого зберігання. Бо чого-чого, а продуктів харчування в Україні завжди з надлишком. Тому ніякого дефіциту я не очікую", – говорить глава комітету економістів України Андрій Новак.
Нагадаємо, наприкінці січня капуста в Україні подорожчала на 20%. Втім, популярний овоч все одно коштує аж на 25% дешевше, ніж в той же період минулого року.
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