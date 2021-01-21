Капуста подорожчала на 20% за тиждень: причини

Фахівці не виключають, що популярний овоч ще подешевшає

За тиждень відпускні ціни на капусту від фермерів в Україні зросли на 20%. Білокачанну капусту в фермерських господарствах вже продають до 1,50-3,50 грн/кг залежно від якості. Причини подорожчання:

багато з виробників розпродали більшу частину запасів;

на ринку майже не залишилося капусти низької якості.

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Такі дані оприлюднили аналітики EastFruit.

З огляду на стрімке зниження запасів капусти в господарствах, фермери почали стримувати продаж якісної продукції, що і призвело до зростання цін.

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Втім, капуста все одно коштує в середньому на 25% дешевше, ніж у той же період 2020 року.

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До того ж учасники ринку не виключають, що зростання цін на овоч – тимчасове явище. Якщо фермери почнуть активно розпродавати запаси зі сховищ, капуста знову подешевшає.

Нагадаємо, раніше українців попередили про подорожчання яєць до 40 гривень за десяток. Фермери скаржаться на дорожнечу і брак кормів для курей:

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Експерти також відзначали, що українців чекає невідворотне зростання цін на цукор.

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