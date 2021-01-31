У Києві проїзд в маршрутках подорожчає від березня

В Україні знову дорожчає проїзд. На Київщині та ще у кількох регіонах пасажири у маршрутках платитимуть більше. Ціни на квитки в автобусах, тролейбусах, трамваях та метро – поки не зміняться, йдеться у новинах "Сьогодні".

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В асоціації "Автоперевізники Київщини" кажуть, вартість проїзду зростатиме. Мовляв, від 2018 року не змінювали тарифів:

Спочатку на кілька гривень вартість проїзду піднімуть в Боярці, Вишневому.

За ними будуть Згурівка, Баришівка, Іванків.

Ще кілька причин подорожчання називають водії. Через карантин, що триває майже рік, пасажирів стало значно менше і зросли ціни на пальне. Прогнозують, що з Боярки до Києва квиток коштуватиме 25 грн.

У столичних маршрутках квитки теж здорожчають на кілька гривень у березні, кажуть перевізники. У метро ж, трамваях і тролейбусах – поки залишиться усе як є, бо громадському транспорту місто компенсує збитки.

Також зміняться ціни на проїзд у маршрутках:

В тренді Проїзд у маршрутках в Україні подорожчає: де і на скільки піднімуть

У Сумах вартість вже підняли на 2 грн. Платять 7 грн замість п'яти;

На Харківщині зросте вартість приміських та міжміських перевезень від однієї до чотирьох гривень — залежно від протяжності маршруту.

У самому Харкові тарифів поки не змінюватимуть.

У Копивницькому у тролейбусах і комунальних автобусах квиток коштуватиме 5 і 6 гривень. Маршрутникам міськрада планує затвердити тариф на рівні 7 грн.

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Найдорожчий проїзд нині у Києві – 8 гривень.

Найдешевший у жителів Черкаської та Херсонської областей – 3 грн.

Нагадаємо, у Мережі активно пишуть про те, що вартість проїзду в метро Києва може подорожчати до 20 гривень. Сайт "Сьогодні" перевірив чутки, і нас поки що заспокоїли.

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