Інфляція в Україні зросла на 5%. Багато це чи мало

Інфляція на споживчому ринку в Україні прискорилася в наприкінці 2020 року склала 5%. Журналіст "Сьогодні" Олексій Фалін проаналізував зростання цін в останні 20 років, щоб зрозуміти – багато це чи мало. Як виявилося, нічого трагічного з цінами не відбувається:



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Показник за підсумком грудня 2020 року – майже на відсоток вище, ніж рік тому. У 2019 інфляція склала 4,1%.

Але порівняно з більш ранніми роками – це зовсім не багато. Наприклад, в 2014 році індекс споживчих цін підвищився майже на 30%, а в 2015-му – і зовсім на рекордні 43%.

До цього серйозні скачки інфляції спостерігалися в кризовий 2008 рік та післякризовий 2009-й.

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У грудні 2020 року порівняно з показниками за ноябрь, інфляція прискорилася на 0,3%.

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Зокрема, ціни на продукти та безалкогольні напої зросли на 1,7%:

Найсильніше (на 16,1%) подорожчали яйця.

На 0,9-8,3% зросли ціни на овочі, цукор, соняшникова олія, молоко і молочні продукти, хліб, продукти переробки зернових, макаронні вироби, м'ясо птиці, масло, рис, сало.

На 1% подешевшала свинина.

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Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,5%, що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,7%.

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Одяг та взуття подешевшали на 4,6%.

Також нагадаємо, раніше Нацбанк знизив прогноз інфляції на 2020 рік з 4,7% до 4,1% і підвищив на 2021 рік до 6,5%. Головною причиною прискорення інфляції в кінці цього року стане відновлення економічної активності.

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