Українців попередили про подорожчання яєць до 40 гривень за десяток

Омлети і яєчня можуть стати делікатесом. Українців попереджають: десяток яєць скоро може підскочити в ціні до 40 гривень. Головна проблема – скорочення поголів'я птиці, адже утримувати її стало дуже дорого.

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Такий прогноз оприлюднила Асоціація тваринників України.

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Уже в кінці грудня собівартість виробництва яєць становила 22 гривні за десяток, а в магазинах за них просили від 30 гривень.

Як пояснюють виробники, урожай зернових в Україні погіршився, а тому подорожчали корми для птиці. Високі ціни та брак комбікорму змушують виробників скорочувати чи навіть згортати бізнес. А ось попит на яйця залишається високим. Відповідно, ціна буде рости, кажуть птахівники.

Нагадаємо, раніше експерти також зазначали, що українців чекає невідворотне зростання цін на цукор.

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