Русский
$ 28,28
34,91
  1. Економічні новини
  2. Економіка

Українців попередили про подорожчання яєць до 40 гривень за десяток

11 січня, 10:47

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Птахівники розповіли, чому доводиться підвищувати ціни

Омлети і яєчня можуть стати делікатесом. Українців попереджають: десяток яєць скоро може підскочити в ціні до 40 гривень. Головна проблема – скорочення поголів'я птиці, адже утримувати її стало дуже дорого.

Реклама

Такий прогноз оприлюднила Асоціація тваринників України.

Відео: Сьогодні

Уже в кінці грудня собівартість виробництва яєць становила 22 гривні за десяток, а в магазинах за них просили від 30 гривень.

В тренді
Нова філософія WhatsApp: поділися даними або помри. Чому все так сумно? (рос.)

Як пояснюють виробники, урожай зернових в Україні погіршився, а тому подорожчали корми для птиці. Високі ціни та брак комбікорму змушують виробників скорочувати чи навіть згортати бізнес. А ось попит на яйця залишається високим. Відповідно, ціна буде рости, кажуть птахівники.

Нагадаємо, раніше експерти також зазначали, що українців чекає невідворотне зростання цін на цукор.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

продукти ціни подорожчання яйця ціни на продукти виготовники

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Що зміниться з 1 січня (список)
Що зміниться з 1 січня (список)Економіка
Що буде з курсом долара до старого Нового року
Що буде з курсом долара до старого Нового рокуЕкономіка
Що буде з курсом долара з Нового року до Різдва
Що буде з курсом долара з Нового року до РіздваЕкономіка
Росіяни повернули в зону будівництва
Росіяни повернули в зону будівництва "Північного потоку – 2" старий трубоукладачЕкономіка
Як зв'язок 5G впливає на кров людини – експеримент
Як зв'язок 5G впливає на кров людини – експериментУкраїна
Нова філософія WhatsApp: поділися даними або помри. Чому все так сумно? (рос.)
Нова філософія WhatsApp: поділися даними або помри. Чому все так сумно? (рос.)Економіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти