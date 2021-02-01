Українців попередили про подорожчання круп і овочів

Аналітики не виключають, що ціни на м'ясо теж виростуть

В Україні навесні 2021 зростуть ціни на крупи, овочі та фрукти. Інфляція в цей період складе 7-8% проти 5% зростання споживчих цін в 2020 році.

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Такий прогноз озвучив радник зі стратегічного розвитку УКАБ Володимир Лапа.

Головною причиною подорожчання цих продуктів він вважає зростання цін на добрива та нафтопродукти. Витрати на них складають близько 40% собівартості продукції рослинництва.

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Лапа також не виключає подорожчання м'яса на 5-10% через зростання цін на корми. А ось пік цін на молоко вже пройдений у грудні-січні. Яйця теж навряд чи стануть дорожчими після останнього стрибка цін.

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Нагадаємо, новини "Сьогодні" раніше розбиралися, які продукти подорожчали найсильніше у 2020 році. Втім, ні за однією позицією експерти не чекають дефіциту.

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