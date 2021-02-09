Пальне дорожчає семимильними кроками: коли ціни перестануть рости

Пальне в Україні продовжує дорожчати, минулий тиждень не став винятком. З початку року ціни на всі види нафтопродуктів, включно з автогазом, підвищилися загалом на 1,5 грн/л. Для бензину і ДП це зростання на 6,5%, для газу – на 12%.

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Що станеться з цінами до середини лютого і які причини, розповіли наші експерти: директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев і аналітик ринку скрапленого газу Артем Куюн.

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Що змінилося за тиждень

Найшвидше дорожчав скраплений газ. Середня ціна по Україні зросла на 76 коп./л, або до 13,95 грн/л. Але у ряді мереж вартість склала понад 14,5 грн/л. Мінімальне зростання цін за тиждень було в Києві – 16 коп./л, в областях – 60 коп./л, (Полтавська та Херсонська області). Максимальне зростання – 98 коп./л, (Донецька обл.). У більшості областей газ подорожчав на 70-80 коп./л.

Найдорожчий газ в Донецькій області -14,30 грн/л, найдешевший в Чернігівській – 13,41 грн/л.

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Бензин і дизпальне дорожчали набагато повільніше – на 22-24 коп./л, це вчетверо менше, ніж тиждень тому.

Найвищі ціни на бензин і ДП в Луганській області – 28,2-28,3 грн за літр бензину А-92 і ДП, 29 грн за літр А-95, найнижчі в Сумській – майже на 5 грн/л дешевше (див. інфографіки).

Розкид цін зріс за всіма видами пального. За А-92 розкид становить 16,1% (3,92 грн/л), було 14,9%, за А-95 – 14,8% (3,75 грн/л), було 13,6%, за дизеем – 13,8% (3,43 грн/л), було 13,2%, за автогазом – 6,6% (0,89 грн/л), було 4,9%.

Ціни на А-92

Середня ціна по Україні – 25,67 грн/л

Ціни на А-95

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Середня ціна по Україні – 26,70 грн/л

Ціни на ДП

Середня ціна по Україні – 26,08 грн/л

Ціни на LPG

Середня ціна по Україні – 13,95 грн/л

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Аналіз ситуації на ринку

Підвищення середніх цін експерти пояснюють їх коригуванням у тих мережах, які ще не переписали цінники в лютому. Нагадаємо: найбільший продавець недорогого палива – "Приват" – наприкінці січня підняв ціни в своїх мережах відразу на 2 грн/л.

При цьому експерти відзначають: середнє зростання цін виявилося набагато меншим економічно обґрунтованого через активізацію тіньового сектору.

За словами Сергія Куюна, це аномальна ситуація, коли деякі мережі економ-сегменту продовжують торгувати нібито збитково для себе, втрачаючи 0,9-1,1 грн на кожному літрі пального.

"Ціни у них нижчі на 2 грн, ніж у "Привата", – зазначив Сергій Куюн. – Але наші розрахунки справедливі лише в разі реалізації легальних нафтопродуктів і без урахування схем зі зменшення оподаткування. Схоже, застосовувати наші розрахунки до українського ринку пального передчасно", – заявив Сергій Куюн.

На його думку, така ситуація зайвий раз підтверджує наявність великих обсягів нелегального низькоякісного, але дешевого пального з міні-НПЗ і активного використання схем з ухилення від сплати податків.

З Сергієм Куюном згоден і Геннадій Рябцев, котрий оцінив поточний обсяг тіньового ринку в 20%, а втрати бюджету – в 4 млрд грн на рік.

На думку експертів, головна причина активізації тіньового продажу – мораторій на перевірки бізнесу на період карантину.

"Податківці віддалено бачать за звітністю, що в роздробі пального продано більше, ніж закуплено в опті, але зробити нічого не можуть, бо треба брати "на гарячому", а виїзні перевірки заборонені", – резюмував Геннадій Рябцев.

Артем Куюн говорить, що з настанням холодів і подорожчанням нафти ціни на імпортний зріджений газ набагато виросли в опті. Роздрібний ринок не мав у січні перехідних запасів, тому в лютому ціни в роздробі відразу пішли вгору.

Експерт підрахував, що за тиждень, з 29 січня по 5 лютого, середня ціна скрапленого газу в мережах АЗС зросла на 63 коп./л (на 4,8%), до 13,76 грн.

"З початку січня середня роздрібна ціна газу зросла на 11,5%, або на 1,41 грн/л, а оптові ціни за місяць зросли на 27% (5 060 грн/т), до 23 690 грн/т", – уточнив аналітик.

Тобто потенціал для подорожчання ще є.

Артем Куюн повідомив, що в мережах ОККО і WOG за тиждень газ подорожчав на 57 і 78 коп./л, до 14,48 і 14,67 грн/л. На 50 коп./л, до 14,48 грн/л, підняла ціни мережу SOCAR. Також на 50 коп./л автогаз подорожчав на KLO, "Автотранс" та BVS.

Мережа "Приват" загалом підвищила ціни на 70 коп./л, до 13,13-13,15 грн/л. AMIC і Shell підняли ціни на 61 і 26 коп./л, до 13,56 і 13,51 грн/л відповідно. "БРСМ-Нафта", "Паралель", "Фактор", "Авантаж 7", Marshal, Motto збільшили цифри цінників на на 30-90 коп./л.

Що може змінитися за тиждень

Думки експертів збігаються: ціни підвищуватимуться й надалі на всі види пального.

Сергій Куюн каже: котирування нафти 7 лютого дійшли до 60 доларів за барель (в грудні було 40 доларів).

"Ціни на пальне в опті теж піднімаються, зростання на 40 коп./л, але поки вони відповідають вартості нафти 53-55 доларів, тому тиск на ринок триватиме. У роздробі поточного тижня зростання цін очікується таким же, як і на попередньому", – аналізує Сергій Куюн.

Геннадій Рябцев говорить, що зростання цін в роздробі може бути більше, до 40 коп./л, якщо дискаунтери все ж "відпрацюють" підвищення мінімальних цін на 2 грн/л наприкінці січня.

Артем Куюн прогнозує: автогаз поточного тижня буде дорожчати такими ж темпами, як минулого тижня. Тобто ще на 75-80 коп/л або в середньому майже до 15 грн/л.

"На ринку вже відчувається дефіцит ресурсу, ціна в опті зросла до 13,8 грн/л. Тому потенціал зростання в роздробі – до 16 грн/л", – підсумував Артем Куюн.

Хоч пальне й подорожчало, але ті, хто збирається в дорогу, муситимуть розщедритися на зайву каністру бензину, взявши її з собою. Через снігопади висока ймовірність застрягти в дорозі – і тоді запас пального точно стане в нагоді хоча б для обігріву машини. Як в Україні лютує негода – дивіться в сюжеті

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