"Схеми" і неякісний бензин: як міні-НПЗ впливають на ціну пального в Україні

Збитки держбюджету сягають 4 млрд грн на рік, каже Сергій Куюн

Минулого тижня автомобільне пальне в середньому подорожчало на 1,1 грн/л. Найбільше зросли ціни в мережі заправок "Приват" – підвищення склало 2 гривні за літр бензину або дизпалива. Саме рішення "Привату" змінити цінники на своїх АЗС стало головною причиною зростання цін і в інших мережах.

Реклама

За словами заступника директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадія Рябцева, "Приват" був саме тим "якорем" ринку, який не дозволяв іншим трейдерам підвищувати роздрібні ціни бензину і дизеля пропорційно зростанню вартості нафти. Тепер, коли приватівці підняли ціни відразу на 9%, то по всьому ринку ціни "зірвалися з якоря", почалося їхній стрімке зростання.

Однак директор "Консалтингової групи" А-95 "Сергій Куюн назвав дві причини, чому паливо дорожчало на величину меншу від розрахункової. Це наявність в роздрібному секторі великого обсягу нелегальної продукції міні-НПЗ, які випускають низькоякісний, але дешевий бензин. А також – активне використання схем з оптимізації оподаткування.

"Ми оцінюємо обсяг виробництва безакцизного бензину міні-заводами в 30 тис. т на місяць, в окремі місяці це до 20% ринку. Збитки держбюджету сягають 4 млрд грн на рік, а міні-НПЗ продовжують нарощувати виробництво", – каже Сергій Куюн.

А аналітик ринку скрапленого газу Артем Куюн роз'яснив, що невелике подорожчання автомобільного газу в роздробі викликане тим, що йде розпродаж дорожчого ресурсу, який трейдери купували в умовах дефіциту. Палива бракувало, тому що через локдаун було скасовано аукціони українських виробників.

Раніше сайт "Сьогодні" писав, що вибухове зростання цін на бензин і дизель зупинилося.

Реклама

Детальніше про те, чому злетіли ціни на АЗС і скільки зараз коштує пальне, читайте на сайті "Сьогодні" в матеріалі "Ціни на паливо зірвалися з" якоря ", на скільки вони ще зростуть".

Чому АЗС підвищують ціни на паливо, і як це може вплинути на вартість проїзду і ціну продуктів, дивіться в сюжеті:

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама