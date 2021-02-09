Топливо дорожает семимильными шагами: когда цены перестанут расти

Топливо в Украине продолжает дорожать, минувшая неделя не стала исключением. С начала года цены на все виды нефтепродуктов, включая автогаз, повысились в среднем на 1,5 грн/л. Для бензина и ДТ это рост на 6,5%, для газа – на 12%.

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Что произойдет с ценами к середине февраля и каковы причины, рассказали наши эксперты: директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн.

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Что изменилось за неделю

Быстрее всего дорожал сжиженный газ. Средняя цена по Украине повысилась на 76 коп./л, или до 13,95 грн/л. Но у ряда сетей стоимость составила более 14,5 грн/л. Минимальный рост цен за неделю был в Киеве – 16 коп./л, в областях – 60 коп./л (Полтавская и Херсонская области). Максимальный рост – 98 коп./л (Донецкая обл.). В большинстве областей газ подорожал на 70-80 коп./л.

Самый дорогой газ в Донецкой области –14,30 грн/л, самый дешевый в Черниговской – 13,41 грн/л.

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Бензин и дизтопливо дорожали намного медленнее – на 22-24 коп./л, это вчетверо меньше, чем неделю назад.

Самые высокие цены на бензин и ДТ в Луганской области – 28,2-28,3 грн за литр бензина А-92 и ДТ, 29 грн за литр А-95, самые низкие в Сумской – почти на 5 грн/л дешевле (см. инфографики).

Разброс цен увеличился по всем видам топлива. По А-92 разброс составляет 16,1% (3,92 грн/л), было 14,9%, по А-95 – 14,8% (3,75 грн/л), было 13,6%, по дизелю – 13,8% (3,43 грн/л), было 13,2%, по автогазу – 6,6% (0,89 грн/л), было 4,9%.

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 25,67 грн/л

Цены на А-95

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Средняя цена по Украине – 26,70 грн/л

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 26,08 грн/л

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 13,95 грн/л

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Анализ ситуации на рынке

Повышение средних цен эксперты объясняют их корректировкой в тех сетях, которые еще не переписали ценники в феврале. Напомним: самый крупный продавец недорогого топлива – "Приват" в конце января поднял цены в своих сетях сразу на 2 грн/л.

При этом эксперты отмечают: средний рост цен оказался намного меньше экономически обоснованного из-за активизации теневого сектора.

По словам Сергея Куюна, это аномальная ситуация, когда некоторые сети эконом-сегмента продолжают торговать якобы себе в убыток, теряя 0,9-1,1 грн на каждом литре топлива.

"Цены у них ниже на 2 грн, чем у "Привата", наценка у которого 30 коп./л, – отметил Сергей Куюн. – Но наши расчеты справедливы лишь в случае реализации легальных нефтепродуктов и без учета схем по уходу от налогообложения. Похоже, применять их к украинскому топливному рынку преждевременно", – заявил Сергей Куюн.

По его мнению, такая ситуация лишний раз подтверждает наличие больших объемов нелегального низкокачественного, но дешевого топлива мини-НПЗ и активного использования схем по уходу от уплаты налогов.

С Сергеем Куюном согласен и Геннадий Рябцев, оценивший нынешний объем теневого рынка в 20%, а потери бюджета – в 4 млрд грн в год.

По словам экспертов, главная причина активизации теневых продаж – мораторий на проверки бизнеса на период карантина.

"Налоговики удаленно видят по отчетности, что в рознице топлива продано больше, чем закуплено в опте, но сделать ничего не могут, надо брать "на горячем", а выездные проверки запрещены", – резюмировал Геннадий Рябцев.

Артем Куюн говорит, что с наступлением холодов и подорожанием нефти цены на импортный сжиженный газ намного выросли в опте. А так как розничный рынок не имел в январе переходящих запасов, то в феврале цены в рознице сразу пошли вверх.

Эксперт подсчитал, что за неделю, с 29 января-5 февраля, средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 63 коп./л (на 4,8%), до 13,76 грн.

"С начала января средняя розничная цена газа выросла на 11,5%, или на 1,41 грн/л, а оптовые цены за месяц выросли на 27% (5 060 грн/т), до 23 690 грн/т", – уточнил аналитик.

То есть потенциал для подорожания еще есть.

Артем Куюн сообщил, что в сетях ОККО и WOG за неделю газ подорожал на 57 и 78 коп./л, до 14,48 и 14,67 грн/л. На 50 коп./л, до 14,48 грн/л, подняла цены сеть SOCAR. Также на 50 коп./л автогаз подорожал на KLO, "Автотранс" и BVS.

Сеть "Приват" в среднем повысила цены на 70 коп./л, до 13,13–13,15 грн/л. AMIC и Shell подняли цены на 61 и 26 коп./л, до 13,56 и 13,51 грн/л соответственно. "БРСМ-Нафта", "Параллель", "Фактор", "Авантаж 7", Marshal, Motto увеличили цифры ценников на на 30-90 коп./л.

Что может измениться за неделю

Мнения экспертов совпадают: цены будут повышаться и дальше на все виды топлива.

Сергей Куюн говорит: котировки нефти 7 февраля дошли до 60 долларов за баррель (в декабре было 40 долларов).

"Цены на топливо в опте тоже поднимаются, рост на 40 коп./л, но пока они соответствуют стоимости нефти 53-55 долларов, поэтому давление на рынок будет продолжаться. В рознице на этой неделе рост цен ожидается таким же, как и на предыдущей", – анализирует Сергей Куюн.

Геннадий Рябцев говорит, что рост цен в рознице может быть больше, до 40 коп./л, если дискаунтеры все же "отработают" повышение минимальных цен на 2 грн/л в конце января.

Артем Куюн прогнозирует: автогаз на этой неделе будет дорожать такими же темпами, как на прошлой неделе. То есть еще на 75-80 коп/л или в среднем почти до 15 грн/л.

"На рынке уже ощущается дефицит ресурса, цена в опте повысилась до 13,8 грн/л. Поэтому потенциал роста в рознице – до 16 грн/л", – подытожил Артем Куюн.

Хоть топливо и подорожало, но тем, кто собирается в дорогу, придется раскошелиться на лишнюю канистру бензина, взяв ее с собой. Из-за снегопадов высока вероятность застрять в дороге – и тогда запас топлива точно пригодится хотя бы для обогрева машины. Как в Украине свирепствует непогода – смотрите в сюжете

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