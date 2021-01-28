Топливный рынок "прорвало": цены на бензин резко выросли

Ценники увеличлиись на гривню за литр, эксперты говорят, что это подорожание не последнее

В Украине началось резкое подорожание топлива. Сети АЗС группы "Приват" ("Авиас", ANP, "Укрнафта" и др. – всего 1 540 станций) вечером 27 января повысили цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л.

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По мнению экспертов топливного рынка, это приведет к росту цен по другим розничным сетям, так как у "Привата" расценки из самых низких.

Сайт "Сегодня" выяснил подробности.

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Как выросли цены

Директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн сообщил нам, что бензин марки А-92 в сети "Авиас", ANP и др. подорожал с 21,95 грн/л до 22,95 грн/л, А-95 — с 22,95 грн/л до 23,95 грн/л. На станциях "Укрнафты" бензины дороже на 5 коп./л – 23,00 грн/л за А-92 и 24,00 грн/л за А-95. Цена на дизельное топливо установлена на одном уровне на всех станциях группы – 24 грн/л.

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Сергей Куюн напомнил, что последний раз "Приват" пересматривал цены 26 октября 2020 г. Тогда стоимость топлива в сети выросла на 1 грн/л. С тех пор, несмотря на почти 40%-е подорожание нефти, произошедшее с начала ноября прошлого года, цены в сети не менялись. У конкурентов они повысились за это время примерно на 1-1,5 грн/л.

Чего ждать дальше

Эксперты говорят, что повышение цен украинского производителя приведет к их немедленному росту и в сетях нижнего ценового сегмента тоже на 1 грн/л.

"Шаг ожидаемый уже давно, ценовая пружина сжималась последние три месяца в связи с ростом цен на нефть. Рост больше затронет сети дискаунтеров, где в последнее время была отрицательная наценка", – уточнил Сергей Куюн.

С ним согласен и замдиректор Научно-технического Центра "Психея" Геннадий Рябцев.

"К выходным стоит ожидать роста цен у большинства розничных сетей примерно на гривню за литр, кроме самых известных брендов, – говорит Геннадий Рябцев. – Но не факт, что это повышение последнее. Если судить по тем тенденциям, которые были ранее, то "Приват" обычно долго держал цены стабильными, а потом поднимал их дважды в течение короткого времени".

По расчетам эксперта, бензин А-95 будет стоить к началу февраля 25,5-27 грн, бензин А-92 – 24,5-26 грн, дизтопливо – 25-26,5 грн/л.

Топливная составляющая также влияет на рост цен на товары и услуги и стоимость проезда. Подробнее смотрите в сюжете

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