В Україні злітають ціни на автогаз: скільки платять водії

З початку року вартість газу на заправках піднялася більше, ніж на гривню

В Україні після стрибка цін на бензин почав стрімко дорожчати автогаз. З початку 2021 року його вартість на заправках зросла на 1,2 гривні – до 13,5 гривні за літр.

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Водії вже підрахували, як для них подорожчала заправка повного баку газом. Хтось став платити 700 гривень замість 550, а хтось – 480 замість 400 гривень. Звісно, все залежить від обсягу самого бака, але суми вражають у всіх.

Чому дорожчає автогаз і якої ціни очікувати найближчим часом, дізнавалася кореспондентка "Сьогодні" Юлія Юліна.

Відео: Сьогодні

Експерти пояснюють: вартість газу залежить від цін на бензин – за літр газу приблизно 50% від вартості А-95.

"У цьому випадку, грубо кажучи, автогаз повинен коштувати 14-15 гривень", – говорить експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

Тому, за його прогнозом, ціна автогазу виросте ще максимум на гривню, адже вибухове зростання цін на бензин і дизель зупинилося.

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А ось якщо газ коштуватиме більше 18 гривень за літр, то купувати його стане просто невигідно.

Нагадаємо, ціни на на паливо – не єдиний сюрприз для українських водіїв. Вже скоро в країні можуть повернути обов'язковий техогляд транспортних засобів.

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