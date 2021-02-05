Русский
$ 27,89
33,45
  1. Економічні новини
  2. Авто новини

В Україні злітають ціни на автогаз: скільки платять водії

5 лютого, 09:37

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

З початку року вартість газу на заправках піднялася більше, ніж на гривню

В Україні після стрибка цін на бензин почав стрімко дорожчати автогаз. З початку 2021 року його вартість на заправках зросла на 1,2 гривні – до 13,5 гривні за літр.

Реклама

Водії вже підрахували, як для них подорожчала заправка повного баку газом. Хтось став платити 700 гривень замість 550, а хтось – 480 замість 400 гривень. Звісно, все залежить від обсягу самого бака, але суми вражають у всіх.

Чому дорожчає автогаз і якої ціни очікувати найближчим часом, дізнавалася кореспондентка "Сьогодні" Юлія Юліна.

Відео: Сьогодні

Експерти пояснюють: вартість газу залежить від цін на бензин – за літр газу приблизно 50% від вартості А-95.

"У цьому випадку, грубо кажучи, автогаз повинен коштувати 14-15 гривень", – говорить експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

Тому, за його прогнозом, ціна автогазу виросте ще максимум на гривню, адже вибухове зростання цін на бензин і дизель зупинилося.

Реклама

А ось якщо газ коштуватиме більше 18 гривень за літр, то купувати його стане просто невигідно.

Нагадаємо, ціни на на паливо – не єдиний сюрприз для українських водіїв. Вже скоро в країні можуть повернути обов'язковий техогляд транспортних засобів.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

ціни газ бензин паливо техогляд АЗС ціни на бензин Юрій Корольчук автогаз

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Ціни на пальне зірвалися з
Ціни на пальне зірвалися з "якоря", на скільки вони ще зростутьАвто
В Україні хочуть повернути обов'язковий техогляд авто
В Україні хочуть повернути обов'язковий техогляд автоАвто
Заправити авто стане ще дорожче: скільки заплатимо за літр бензину та дизеля
Заправити авто стане ще дорожче: скільки заплатимо за літр бензину та дизеляАвто
Обережно, шахраї! Водії в Україні отримують липові протоколи про штрафи
Обережно, шахраї! Водії в Україні отримують липові протоколи про штрафиАвто
"Цінова пружина" стиснулася: на скільки ще подорожчає автомобільне пальнеЕкономіка
Цифра дня. В Україні обвалилися продажі нових авто
Цифра дня. В Україні обвалилися продажі нових автоАвто

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти