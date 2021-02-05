В Україні злітають ціни на автогаз: скільки платять водії

В Україні після стрибка цін на бензин почав стрімко дорожчати автогаз. З початку 2021 року його вартість на заправках зросла на 1,2 гривні – до 13,5 гривні за літр.
Водії вже підрахували, як для них подорожчала заправка повного баку газом. Хтось став платити 700 гривень замість 550, а хтось – 480 замість 400 гривень. Звісно, все залежить від обсягу самого бака, але суми вражають у всіх.
Чому дорожчає автогаз і якої ціни очікувати найближчим часом, дізнавалася кореспондентка "Сьогодні" Юлія Юліна.
Експерти пояснюють: вартість газу залежить від цін на бензин – за літр газу приблизно 50% від вартості А-95.
"У цьому випадку, грубо кажучи, автогаз повинен коштувати 14-15 гривень", – говорить експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.
Тому, за його прогнозом, ціна автогазу виросте ще максимум на гривню, адже вибухове зростання цін на бензин і дизель зупинилося.
А ось якщо газ коштуватиме більше 18 гривень за літр, то купувати його стане просто невигідно.
Нагадаємо, ціни на на паливо – не єдиний сюрприз для українських водіїв. Вже скоро в країні можуть повернути обов'язковий техогляд транспортних засобів.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк