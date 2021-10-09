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Інфляція підскочила до 11%. Що подорожчало найбільше

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
9 жовтня, 08:55
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В країні на 0,1% знизилися ціни на транспорт, але виросли на продукти і комуналку
В Україні на 1,1% зросли ціни на продукти харчування
В Україні на 1,1% зросли ціни на продукти харчування / Фото: Колаж: Сьогодні

Інфляція у вересні є найвищою з 2018 року і становить 11% у річному вимірі, порівняно з попереднім місяцем – 1,2%, а з початку року – 7,5%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

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Згідно з офіційними даними, в країні на 1,1% зросли ціни на продукти харчування та безалкогольні напої. Найбільше подорожчали яйця – на 13,6%. Ціни на сало, овочі, молоко і молочні продукти, м'ясо і м'ясопродукти, олію, хліб зросли на 3,7-1,1%. А на 3,4-0,1% подешевшали цукор, фрукти і соняшникова олія.

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Тютюнові вироби подорожчали для українців на 1,1%, а на алкогольні напої ціни підвищилися на 0,8%.

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Значно подорожчали і одяг з взуттям – на 7,9%. А саме, взуття – на 8,2% і одяг – на 7,6%.

Інфляція торкнулася не тільки цін на продукти, а й тарифів. Вони виросли на 0,6%. Ціни на природний газ змінилися на 1,8%, утримання і ремонт житла – 1,4%, оренду житла – 0,9%.

А ось ціни на транспорт знизилися на 0,1%. На них вплинуло здешевлення залізничного пасажирського транспорту на 1,7%, палива та мастил – на 0,2%.

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Освіта також подорожчала. За вищу освіту доведеться заплатити на 17,3% більше, а середню – на 11,5%.

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