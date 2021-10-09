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Инфляция подскочила до 11%. Что подорожало больше всего

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
9 октября, 08:55
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В стране на 0,1% снизились цены на транспорт, но выросли на продукты и коммуналку
В Украине на 1,1% выросли цены на продукты питания
В Украине на 1,1% выросли цены на продукты питания / Фото: Коллаж: Сегодня

Инфляция в сентябре является самой высокой с 2018 года и составляет 11% в годовом измерении, по сравнению с предыдущим месяцем – 1,2%, а с начала года – 7,5%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

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Согласно официальным данным, в стране на 1,1% выросли цены на продукты питания и безалкогольные напитки. Больше всего подорожали яйца – на 13,6%. Цены на сало, овощи, молоко и молочные продукты, мясо и мясопродукты, масло, хлеб выросли на 3,7-1,1%. А на 3,4-0,1% подешевели сахар, фрукты и подсолнечное масло.

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Табачные изделия подорожали для украинцев на 1,1%, а на алкогольные напитки цены повысились на 0,8%.

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Значительно подорожали и одежда с обувью – на 7,9%. А именно, обувь – на 8,2% и одежда – на 7,6%.

Инфляция коснулась не только цен на продукты, а и тарифов. Они выросли на 0,6%. Цены на природный газ изменились на 1,8%, содержание и ремонт жилья – 1,4%, аренду жилья – 0,9%.

А вот цены на транспорт снизились на 0,1%. На них повлияло удешевления железнодорожного пассажирского транспорта на 1,7%, топлива и масел – на 0,2%.

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Образование, также, подорожало. За высшее образование придется заплатить на 17,3% больше, а среднее – на 11,5%.

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