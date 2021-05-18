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Держрегулювання цін на пальне: в Офісі президента знайшли позитив

18 травня, 17:22

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Милованов сподівається, що держава і ринок швидко знайдуть спільну мову

/ Фото: Pixabay

Рішення Кабміну запровадити держрегулювання цін на пальне дозволить відновити і посилити конкуренцію на ринку АЗС.

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Про це позаштатний радник керівника Офісу президента Тимофій Милованов заявив в коментарі "Інтерфакс-Україна".

За його словами, програми лояльності призводять до збільшення цін на ринку і збільшують доходи компаній вище, аніж при вільній конкуренції. Тому важливо відновити і посилити конкуренцію на ринку АЗС, що буде вигідно і покупцям, і всьому суспільству.

"Держрегулювання – вимушений захід для досягнення цієї мети. Він тимчасовий", – зазначив радник керівника ОП і додав, що його тривалість залежить від переговорів між компаніями і урядом.

"Мережі реагують на такий крок негативно, не сприймають державне регулювання економіки – люди вже звикли до ринкової економіки, і це добре. Вони побоюються негативних наслідків держрегулювання, і з цим я згоден: якщо впроваджувати необережно держрегулювання можуть бути негативні наслідки. Тому я сподіваюся, що держава і ринок знайдуть спільну мову досить швидко і вийдуть на належний рівень конкуренції", – сказав він.

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Нагадаємо, після того як Кабмін запровадив регулювання цін на бензин і дизпаливо, трейдери влаштували демарш, припинивши продавати паливо преміальних сортів і заявивши, що реалізація такого пального із вcтановленою Кабміном націнкою (7 грн за літр дизеля і 5 грн за літр бензину), є збитковою.

Трохи пізніше мережі АЗС вирішили, що знову продаватимуть преміальне пальне.

У підсумку більшість автомобілістів виявилися у виграші: бензин А-95 подешевшав у середньому до 29,01 грн, а ДП – до 27,39 грн/л .

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