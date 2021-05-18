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Скандальний бензин. Як насправді змінилися ціни на заправках

18 травня, 11:40

Ксенія Капустинська , Олександр Панченко

АЗС преміального сегменту влаштували уряду демарш, але бюджетні види пального стали доступнішими для громадян

Заправки оновили ціни на бензин

Заправки оновили ціни на бензин / Фото: Анатолiй Бойко, Сьогодні

Минулий тиждень на ринку пального виявився скандальним через те, що Кабмін ввів регулювання цін на бензин і дизпаливо. Трейдери у відповідь влаштували демарш, припинивши продавати паливо преміальних сортів. Але більшість автомобілістів у результаті опинилися у виграші: А-95 подешевшав в середньому до 29,01 грн, а ДТ – до 27,39 грн/л, йдеться у статті "Сьогодні".

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Дизпаливо подешевшало в усіх регіонах, причому в більшості з них значно: від 50 коп. до 1,23 грн/л. При цьому подорожчав бензин А-92. За тиждень середня вартість "другого" піднялася на 11 коп./л, в середньому до 28,20 грн/л, хоча "преміальники" її в основному не підвищували. На ринок скрапленого газу постанова Кабміну не поширюється, тому він жив звичним життям. Ціна – 15,76 грн/л (-1 коп./л).

За даними аналітиків "А-95", за 14-17 травня найбільші гравці ринку встановили такі ціни:

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Фото: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana
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  • На WOG і ОККО бензин марки А-92 подешевшав на 1,24 грн/л, до 29,75 грн/л, бензин А-95 – на 1,77 грн/л, до 30,22 грн/л дизпаливо – на 2,1 грн/л, до 27,89 грн/л.
  • SOCAR опустив ціну бензинів на 1,29-2,06 грн/л, при цьому ДТ залишив на колишньому рівні – 30,98 грн/л. Як повідомили в компанії, їхнє дизпаливо підпадає під категорію преміального.

Читайте також: АЗС повертають преміальний бензин в продаж (відео)

  • У мережі KLO А-92 подешевшав на 2,6 грн/л, до 27,79 грн/л, А-95 – на 1 грн/л, до 29,99 грн/л, ДТ – на 1,5 грн/л , до 27,89 грн/л.
  • Група "Приват" знизила ціни на дизельне паливо на 1 грн/л, до 27 грн/л.

Опитані "Сьогодні" експерти вперше не змогли спрогнозувати, якими можуть бути ціни на бензин і дизель. Ситуація настільки заплутана, що економічні викладки не працюють, поки не буде скасовано держрегулювання. Ринок чекає переговорів між урядом, трейдерами, Нафтогазовій асоціацією України, Федерацією роботодавців. Результатом може стати коригування або скасування постанови про регулювання цін.

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