Ринок пального: як декларування цін вплине на вартість ресурсу

Головною новиною тижня для нафтотрейдерів стало оприлюднення Кабміном вимоги про обов'язкове декларування підвищення роздрібних цін на паливо більш ніж на 1%, тобто на 27-28 коп./л і більше. Декларувати треба за 20 днів до підвищення (постанова КМ №450). Йдеться тільки про бензин і дизпальне, ціни на автогаз під регулювання не підпадають.

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Тим часом за другий святковий тиждень бензин і ДП ще подорожчали. Ціни на автогаз стабільні.

Про те, що станеться з цінами на пальне в найближчий тиждень, розповіли наші експерти: директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев і аналітик ринку скрапленого газу Артем Куюн.

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Що змінилося за тиждень

Коментуючи введення Кабміном декларування підвищення роздрібних цін на пальне, експерти зазначили, що вимога поки не вступила в силу. Постанова №450 не опублікована в офіційній пресі, хоча з моменту її прийняття минуло 1,5 місяця (документ був затверджений ще 29 березня).

"З декларуванням зміни цін за три тижні до підвищення можуть бути великі проблеми, бо цінова ситуація на паливному ринку набагато динамічніша, – аналізує Геннадій Рябцев. – Можна підвищувати ціну частіше, але менше, ніж на 1%, і не декларувати. До того ж, не передбачена відповідальність суб'єктів господарювання за неподання даних про зміну ціни. Навряд чи це буде працювати і стримає зростання цін на пальне".

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Сергій Куюн зазначив, що декларування істотно зменшить можливості мереж АЗС враховувати змінні фактори на ринку (закупівельні ціни, логістичні витрати, курси валют) і оперативно реагувати на них зміною роздрібних цін. Також воно посилить позицію тіньових АЗС, яким не потрібно подавати декларації.

Тим часом ціни на бензин продовжили зростання. На А-92 вони підвищилися в більшості регіонів на 15-25 коп./л, на А-95 – на 20-40 коп./л. Найбільше бензин подорожчав у Дніпропетровській області: А-92 – на 43 коп./л, А-95 – на 61 коп./л.

Максимальна ціна на бензин А-92 в Луганській області: 29,54 грн/л (+25 коп./л). Найдорожчий бензин А-95 в Києві – 30,82 грн/л (+44 коп./л).

Найнижчі ціни на бензини в Сумській області: літр А-92 коштує 27,13 грн (+11 коп.), літр А-95 – 28,13 грн (+13 коп.).

Почалося подорожчання і дизпального, ціни на нього зросли в більшості регіонів на 5-16 коп./л. Найбільше зростання також на Дніпропетровщині – на 37 коп./л.

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Максимальна ціна на ДП в Києві – 29,89 грн/л (+11 коп./л), мінімальна в Миколаївській області – 27,63 грн/л (-0,02 грн/л).

Середня ціна на автогаз збереглася – 15,77 грн/л. Найдорожчий газ у Луганській області – 16,17 грн/л (ціна не змінилася), найдешевший у Чернігівській – 15,40 грн/л (-2 коп./л).

Розкид цін збільшився за всіма видами пального. За А-92 розкид становить 8,9% (2,41 грн/л), було 8,4%, за А-95 – 9,6% (2,69 грн/л), було 8,5%, за дизель – 8,2% (2,26 грн/л), було 7,7%, за автогаз – 5% (0,77 грн/л), було 4,9%.

Які ціни у всіх регіонах і наскільки вони змінилися за тиждень – див. інфографіки.

Ціни на А-92

Середня ціна по Україні – 28,09 грн/л

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Ціни на А-95

Середня ціна по Україні – 29,10 грн/л

Ціни на ДП

Середня ціна по Україні – 28,29 грн/л

Ціни на LPG

Середня ціна по Україні – 15,77 грн/л

Аналіз ситуації на ринку

Подальше зростання цін на бензини Геннадій Рябцев пояснив тим, що в травні роздріб продовжив вибирати подорожчання в опті на 4-6% (1-1,5 грн/л). Також експерт нагадав: 30 квітня закінчився строк меморандуму між Кабміном і нафтотрейдерами про граничні ціни на бензин А-95 – не вище 30 грн/л.

"Ціни на бензин не тільки повернулися на рівень початку квітня, але і перевищили їх на 10-15 коп./л, – констатує Геннадій Рябцев. – Тому зростання триває".

Сергій Куюн конкретизував, що роздрібні мережі АЗС з 7 по 11 травня підняли ціни на бензини і ДП в межах 10-50 коп./л.

Зокрема, на Shell бензин А-92 подорожчав на 19 коп./л, до 28,70 грн/л, бензин А-95 – на 39 коп./л, до 30,14 грн/л. У мережі AMIC ціни на бензини зросли на 30 коп./л, до 28,68 грн/л і 29,68 грн/л відповідно. У мережі KLO всі види пального подорожчали на 10-30 коп./л. BVS підняла ціни бензинів на 40-50 коп./л, ДП – на 30 коп./л.

Пальне в мережі Motto подорожчало в середньому на 43-58 коп./л: А-92 – до 26,70 грн/л, А-95 – до 27,68 грн/л, ДП – до 26,63 грн/л. "БРСМ-Нафта" на 31 коп./л підвищила вартість дизпалного, а бензинів – на 10 коп./л.

"Українські роздрібні мережі почали переглядати ціни минулого тижня. Основна причина – зростання світових цін на нафту і нафтопродукти. Так, з початку квітня по 7 травня світові ціни на нафту виросли з 62 дол./бар. до 69 дол./бар., а нафтопродукти в Європі подорожчали на 7-11%. При цьому дрібнооптові партії ДП в Україні за той же період подорожчали на 10%, до 24,02 грн/л, бензину – на 8%, до 26,56 грн/л і 27,42 грн/л за А-92 і А -95 відповідно", – пояснив Сергій Куюн.

Артем Куюн зазначив, що після недавнього здешевлення ціна на автогаз зупинилася. І хоча на ринку дефіциту немає, газ не дешевшає через досить високі оптові ціни на імпортне паливо.

"Прогнозні імпортні поставки в травні можуть скласти близько 120 тис. т, а загальний баланс ринку – понад 170 тис. т, чого достатньо для задоволення попиту. У квітні чітко проглядався прогнозний дефіцит у травні. Крім випадання з ринку 35 тис. т обсягів "Роснефти", на 20-23 тис. т планували скоротити поставки білоруські виробники і російський "Лукойл". Сьогодні ситуація змінилася докорінно, і загроза дефіциту позаду", – аналізує Артем Куюн.

Що може змінитися за тиждень

Експерти прогнозують, що зростання цін на бензини і ДП продовжиться.

"Подорожчання бензину і дизпального очікуване і на цьому тижні, бо потрібно продати дорогий ресурс, ціни виростуть в середньому ще на 20-30 коп./л", – говорить Геннадій Рябцев.

Сергій Куюн також згоден, що бензин буде дорожчати.

"А от щодо дизелю поки пауза, світові ціни в опті відкотилися на кілька доларів. Швидше за все, новини тут будуть ближче до третьої декади, коли почне проявляти себе дефіцит", – стверджує експерт.

Зріджений газ ні дорожчати, ні дешевшати поки не буде, хоча на ринку його багато, впевнений Артем Куюн. Головна причина – висока вартість імпортних закупівель газу.

"Поки неясно, коли ціни впадуть. Підстави є, але котирування імпортного газу дуже високі, тому ще тиждень без змін", – резюмував Артем Куюн.

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