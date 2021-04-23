Продовжують бадяжити бензин – дві актуальні схеми порушень на ринку пального, які шкодять людям і автомобілів

Кожен п'ятий літр бензину на АЗС неякісний, трейдери розбавляють пальне, щоб піти від сплати акцизів, які складають майже половину ціни на пальне

Із підвищенням цін на бензин в Україні активізувався тіньовий ринок нафтопродуктів. За даними уряду, зараз більше 20% бензину, дизеля і скрапленого автогазу продаються з порушенням закону. Існує навіть карта нелегальних АЗС.

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Сайт "Сегодня" з'ясував, як діють тіньові схеми і проаналізував головні аргументи "за" і "проти" купівлі палива на нелегальних АЗС.

За оцінкою фахівців паливного ринку, втрати держбюджету від "бодяги" досягають 20 млрд грн або близько 2% доходів скарбниці на рік. Для розуміння: цих 2% вистачило б на 900 км нових і капітально відремонтованих доріг. Але за рахунок несплати податків ціни у тіньовиків істотно нижчі, ніж у легальних трейдерів, це додає покупців. Хоча про якість "бодяжної" продукції залишається тільки гадати.

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Схема №1: Працюють веслом

Суть схеми коротко: закуповується найдешевше і неякісне пальне, яке не можна використовувати на АЗС. І відповідно з нього не стягуються акцизи – як за автомобільне пальне. Потім його "покращують" за допомогою присадок, що підвищують октанове число. І продають на АЗС, в тому числі в деяких великих мережах. Ця схема шкодить держбюджету, але особливо вона шкодить автомобілям. Вся справа в присадках. Витрата бензину з присадками буде, як і у якісного пального. Динаміка у автомобіля теж не погіршиться або ж погіршиться незначно. Але швидше з'явиться нагар на свічках, будуть проблеми з каталізатором і лямбда-зондом.

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Фальсифіковане пальне, якого юридично не існує в природі – найпримітивніша схема заробітку тіньовиків. Як роз'яснив нам директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, в Україні працює близько 30 об'єктів малої нафтопереробки.

"За документами вони випускають нафтохімічну продукцію (розчинники), не оподатковувану акцизним збором, – говорить Сергій Куюн. – Насправді це низькоякісні бензини і дизпаливо стандартів Євро-2 і Євро-3, які повинні обкладатися акцизом. І сума цього акцизу в 2020 р. повинна була скласти 3,8 млрд грн. Але скарбниця отримала нуль".

Далі їхня продукція надходить на нафтобази, де її починають "покращувати", додаючи в цистерни октанозбільшуючі компоненти і, образно кажучи, "розмішуючи їх веслом". За словами експерта, в 2020-21 році зафіксовано різке зростання поставок імпортних безакцизних розчинників (це за документами), що є на ділі сумішами октанопідвищуючих компонентів, які завозяться на міні-НПЗ і нафтобази. На кожному літрі держава втрачає 7 грн акцизу або 90 млн грн на місяць. Тільки за січень-лютий цього року втрати бюджету на цих поставках склали 180 млн грн.

За даними "А-95", в Україні налічується 2800 АЗС (40% від загальної кількості станцій), на яких є ризик заправитися "бодягою". Серед них – навіть відомі бренди. З огляду на те, що в Україні в роздрібній ціні на літр палива податки досягають 50% або 12-13 грн, зрозуміло, скільки заробляють нелегали на їх несплату в казну.

Схема №2: Скручують ПДВ

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Суть схеми коротко: пальне нормальне, але по бухгалтерії воно не проходить. Для автомобіля шкоди немає, страждає тільки бюджет.

Про те, як працюють схеми відходу від податків навіть при торгівлі легальним пальним, знають і у Верховній Раді. Ці схеми однакові при торгівлі будь-яким підакцизним товаром, в тому числі нафтопродуктами.

Пальне завозиться в Україну або купується на місці зі сплатою 20% ПДВ. Потім продається клієнтам за готівку, але по касі не проводиться. Найпростіший спосіб – оператор повідомляє клієнту, що "чек дасть після заправки". Зазвичай за чеком мало хто повертається. Уже продане пальне фіктивно продається за безготівку тому, кому потрібен так званий податковий кредит: купівля товарів і послуг, щоб не платити ПДВ. Насправді перерахована безготівкова сума за пальне повертається готівкою уявному покупцеві за вирахуванням відсотка за послуги.

"Податкова бачить, що на АЗС безготівково продано пальне, яке насправді було продано за готівку. Це системна проблема на ринку нафтопродуктів, оскільки пальне дуже зручно "скручується", так як його потребує весь бізнес", – говорить глава комітету ВР з питань фінансів. податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Аналітик ринку скрапленого газу Артем Куюн розрахував на прикладі, скільки можна заробити на скрутці.

За документами фірма N купила пального на 1000 грн. Це дозволяє їй оформити фіктивне споживання цього продукту. Але не тільки. До документів вона отримає 880 грн готівкою: 7% – стандартна ціна за документи на пальне для фіктивного споживання, 5% – за переведення в готівку. В результаті фірма N оформила собі 166 грн "липового" податкового кредиту за ПДВ (в ціні товарів міститься 16,67% ПДВ), завищила свої витрати на 1000 грн і тим самим занизила податок на прибуток на 150 грн (18% від 833 грн, ціни партії пального без ПДВ).

"З 1000 грн фірма N витратила 120 грн, але отримала 321 грн (166 + 155) на податковій оптимізації і ще 880 грн готівки, які можна витратити на зарплати в конверті, хабарі та інше. Продавець документів заробив свої 12%. В результаті він може торгувати товаром без прибутку, але на літрі газу ціною 14,04 грн/л "заробляти" 1,68 грн. Це дуже завидна націнка", – підвів підсумки Артем Куюн.

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А держбюджет із тієї тисячі недоотримає 316 грн податків із пального та всілякі збори з "чорної" зарплати та інших готівкових платежів.

Додамо: обидві схеми працюють тільки за відсутності жорстких перевірок. Як тільки податкова і силовики в квітні оголосили війну нелегальним АЗС – відразу почали закриватися нечистоплотні АЗС, почалися перебої з пальним.

А тепер відповідаємо на запитання.

Що мені з чиїхось схем, якщо я в підсумку можу заправитися дешевше?

Аргументи Сергія Куюна:

Ліквідація нелегальних схем матиме мультиплікативний ефект: збільшить надходження до бюджету, підвищить завантаження легальних нафтопереробних підприємств, поліпшить конкуренцію на ринку нафтопродуктів, захистить людей і навколишнє середовище від високотоксичних викидів після згоряння неякісного палива.

Нагадаємо: в Україні законодавчо заборонений продаж пального, яке нижче екологічного стандарту Євро-5.

Давно заправляю нібито "бодяжним" пальним, але двигун на ньому працює нормально

Аргументи директора спецпроєктів Науково-технічного центру "Психея" Геннадія Рябцева:

Є вершкове масло, а є спред. Спред можна вживати в їжу, але з часом ваш шлунок, печінку тощо доведеться лікувати. Так і з неякісним паливом. Повільно, але неухильно воно вбиває паливну систему автомобіля. Перш за все, це каталізатор, лямбда-зонд, вихлопний тракт, свічки. Все це доведеться міняти набагато раніше, ніж при використанні більш дорогого пального, але яке відповідає стандартам. Тому навіть якщо вам, вибачте, плювати на екологію, подумайте про "здоров'я" свого автомобіля і незаплановані витрати на його ремонт.

Аргументи Сергія Куюна:

Нещодавні дослідження "Інституту споживчих експертиз", що спеціалізується на контролі якості товарів широкого споживання, показали перевищення норм вмісту сірки і бензолу в зразках пального, закупленого в ряді паливних мереж, які торгують ним за низькими цінами. Також у пальному були виявлені сліди амінів – токсичної речовини, забороненого до використання в паливах не тільки в Україні, але і в Європі і США через його небезпеки для здоров'я людей.

Підіб'ємо підсумки

Наша думка: чесно платити податки в бюджет зобов'язаний кожен. А ось де і за скільки заправлятися – нехай вирішують самі водії. Альтернатива проста: або ви економите на пальному, або на ремонті свого автомобіля.

Від чого залежать ціни на паливо і який зв'язок між ними і вартістю нафти, розбирався наш експерт. Дивіться в сюжеті

Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні

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