Рынок топлива: как декларирование цен повлияет на стоимость горючего

Главной новостью недели для нефтетрейдеров стало обнародование Кабмином требования об обязательном декларировании повышения розничных цен на топливо более чем на 1%, то есть на 27-28 коп./л и более. Декларировать надо за 20 дней до повышения (постановление КМ №450). Речь идет только о бензине и дизеле, цены на автогаз под регулирование не подпадают.

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Тем временем за вторую праздничную неделю бензин и ДТ еще подорожали. Цены на автогаз стабильны.

О том, что произойдет с ценами на горючее в ближайшую неделю, рассказали наши эксперты: директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн.

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Что изменилось за неделю

Комментируя введение Кабмином декларирования повышения розничных цен на топливо, эксперты отметили, что оно пока не вступило в силу. Постановление №450 не опубликовано в официальной прессе, хотя с момента его принятия прошло 1,5 месяца (документ был утвержден еще 29 марта).

"С декларированием изменения цен за три недели до повышения могут быть большие проблемы, так как ценовая ситуация на топливном рынке гораздо динамичнее, – анализирует Геннадий Рябцев. – Можно повышать цену чаще, но меньше, чем на 1%, и не декларировать. К тому же, не предусмотрена ответственность субъектов хозяйствования за неподачу данных об изменении цены. Вряд ли это будет работать и сдержит рост цен на топливо".

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Сергей Куюн отметил, что декларирование существенно уменьшит возможности сетей АЗС учитывать переменные факторы на рынке (закупочные цены, логистические расходы, курсы валют) и оперативно реагировать на них изменением розничных цен. Также оно усилит позицию теневых АЗС, которым не нужно подавать декларации.

Тем временем цены на бензин продолжили рост. На А-92 они повысились в большинстве регионов на 15-25 коп./л, на А-95 – на 20-40 коп./л. Больше всего бензин подорожал в Днепропетровской области: А-92 – на 43 коп./л, А-95 – на 61 коп./л.

Максимальная цена на бензин А-92 в Луганской области: 29,54 грн/л (+25 коп./л). Самый дорогой бензин А-95 в Киеве – 30,82 грн/л (+44 коп./л).

Самые низкие цены на бензины в Сумской области: литр А-92 стоит 27,13 грн (+11 коп.), литр А-95 – 28,13 грн (+13 коп./л.).

Началось подорожание и дизтоплива, цены на него выросли в большинстве регионов на 5-16 коп./л. Самый большой рост также на Днепропетровщине – на 37 коп./л. Максимальная цена на ДТ в Киеве – 29,89 грн/л (+11 коп./л), минимальная в Николаевской области – 27,63 грн/л (-0,02 грн/л).

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Средняя цена на автогаз сохранилась – 15,77 грн/л. Самый дорогой газ в Луганской области – 16,17 грн/л (цена не изменилась), самый дешевый в Черниговской – 15,40 грн/л (-2 коп./л).

Разброс цен увеличился по всем видам топлива. По А-92 разброс составляет 8,9% (2,41 грн/л), было 8,4%, по А-95 – 9,6% (2,69 грн/л), было 8,5%, по дизелю – 8,2% (2,26 грн/л), было 7,7%, по автогазу – 5% (0,77 грн/л), было 4,9%.

Какие цены во всех регионах и насколько они изменились за неделю – см. инфографики.

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 28,09 грн/л

Цены на А-95

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Средняя цена по Украине – 29,10 грн/л

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 28,29 грн/л

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 15,77 грн/л

Анализ ситуации на рынке

Продолжающийся рост цен на бензины Геннадий Рябцев объяснил тем, что в мае розница продолжила выбирать подорожание в опте на 4-6% (1-1,5 грн/л). Также эксперт напомнил: 30 апреля истек срок меморандума между Кабмином и нефтетрейдерами о граничных ценах на бензин А-95 – не выше 30 грн/л.

"Цены на бензин не только вернулись на уровень начала апреля, но и превысили их на 10-15 коп./л, – констатирует Геннадий Рябцев. – Поэтому рост продолжается".

Сергей Куюн конкретизировал, что розничные сети АЗС с 7 по 11 мая подняли цены на бензины и ДТ в пределах 10-50 коп./л.

В частности, на Shell бензин А-92 подорожал на 19 коп./л, до 28,70 грн/л, бензин А-95 – на 39 коп./л, до 30,14 грн/л. В сети AMIC цены на бензины выросли на 30 коп./л, до 28,68 грн/л и 29,68 грн/л соответственно. В сети KLO все виды топлива подорожали на 10-30 коп./л. BVS подняла цены бензинов на 40-50 коп./л, дизтоплива – на 30 коп./л.

Топливо в сети Motto подорожало в среднем на 43–58 коп./л: А-92 – до 26,70 грн/л, А-95 – до 27,68 грн/л, ДТ – до 26,63 грн/л. "БРСМ-Нафта" на 31 коп./л повысила стоимость дизтоплива, а бензинов – на 10 коп./л.

"Украинские розничные сети приступили к пересмотру цен на прошлой неделе. Основная причина – рост мировых цен на нефть и нефтепродукты. Так, с начала апреля по 7 мая мировые цены на нефть выросли с 62 долл./барр. до 69 долл./барр., а нефтепродукты в Европе подорожали на 7-11%. При этом мелкооптовые партии ДТ в Украине за тот же период подорожали на 10%, до 24,02 грн/л, бензинов – на 8%, до 26,56 грн/л и 27,42 грн/л за А-92 и А-95 соответственно", – объяснил Сергей Куюн.

Артем Куюн отметил, что после недавнего удешевления цена автогаз остановилась. И хотя на рынке дефицита нет, газ не дешевеет из-за достаточно высоких оптовых цен на импортное топливо.

"Прогнозные импортные поставки в мае могут составить около 120 тыс. т, а общий баланс рынка – более 170 тыс. т, чего достаточно для удовлетворения спроса. В апреле четко просматривался прогнозный дефицит в мае. Кроме выпадения с рынка 35 тыс. т объемов "Роснефти", на 20-23 тыс. т планировали сократить поставки белорусские производители и российский "Лукойл". Сегодня ситуация изменилась в корне, и угроза дефицита позади", – анализирует Артем Куюн.

Что может измениться за неделю

Эксперты прогнозируют, что рост цен на бензины и ДТ продолжится.

"Подорожание бензина и дизтоплива ожидаемо и на наступившей неделе, так как нужно продать дорогой ресурс, цены вырастут в среднем еще на 20-30 коп./л", – говорит Геннадий Рябцев.

Сергей Куюн также согласен, что бензин будет дорожать.

"А вот по дизелю пока пауза, мировые цены в опте откатились на несколько долларов. Скорее всего, новости здесь будут ближе к третьей декаде, когда начнет проявлять себя дефицит", – утверждает эксперт.

Сжиженный газ ни дорожать, ни дешеветь пока не будет, хотя на рынке его много, уверен Артем Куюн. Главная причина – высокая стоимость импортных закупок газа.

"Пока неясно, когда цены упадут. Основания есть, но котировка импортного газа очень высокая, поэтому еще неделю без изменений", – резюмировал Артем Куюн.

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