АЗС повертають преміальний бензин в продаж (відео)

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Мережі АЗС знову будуть продавати преміальне пальне. Після того, як уряд ввів державне регулювання цін на деякі види бензину і дизпального, багато мереж АЗС припинили продаж преміальних видів пального.

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У порівнянні з минулим тижнем, ціни на всі види пального дещо знизилися. 95-й подешевшав на 47 копійок, 92-й – на 27 копійок. А дизпальне майже на гривню. Однак експерти відзначають, це зниження не дуже істотне. А преміальне пальне знову може зникнути.

"Надалі все залежатиме від того, що буде робити Кабінет міністрів, якщо ніяк не змінить постанову, то ми побачимо не тільки зникнення преміального брендового пального, але також погіршення якості нафтопродуктів загалом і збільшення частки тіньового обороту нафтопродуктів", – говорить Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань.

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Ціни на пальне в Уряді вирішили обмежити через постійне зростання вартості пального в роздрібних мережах. За рік бензин подорожчав майже на 16%. Після впроваджених обмежень максимальна націнка для дизеля становить 7 гривень за літр. Для бензину – п'ять. Ці обмеження – тимчасові, на час карантину, відзначають в Кабміні.

Більш докладно про цінові обмеження читайте в матеріалі: Спекулянтам дадуть бій: автозаправкам обмежили торговельну надбавку на бензин і дизпальне.