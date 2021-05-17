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АЗС возвращают премиальный бензин в продажу (видео)

17 мая, 22:39

Денис Беспалов Денис Беспалов

Цены снизились, АЗС решили вернуть в продажу премиальный сегмент топлива

/ Фото: Getty Images

Сети АЗС снова будут продавать премиальное топливо. После того, как правительство ввело государственное регулирование цен на некоторые виды бензина и дизтоплива, многие сети АЗС прекратили продажу премиальных видов топлива.

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По сравнению с прошлой неделей, цены на все виды горючего несколько снизились. 95-й подешевел на 47 копеек, 92-й – на 27 копеек. А дизтопливо почти на гривну. Однако эксперты отмечают, это снижение не слишком существенно. А премиальное горючее снова может исчезнуть.

"В последующем все будет зависеть от того что будет делать Кабинет министров, если никак не изменит постановление то мы увидим не только исчезновение премиального брендового топлива, но и ухудшение качества нафтопродуктов в целом и увеличение доли теневого оборота нефтепродуктов", - говорит Геннадий Рябцев, эксперт по энергетическим вопросам.

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Цены на топливо в Правительстве решили ограничить из-за постоянного роста стоимости горючего в розничных сетях. За год бензин подорожал почти 16%. После внедренных ограничений максимальная наценка для дизеля составляет 7 гривен за литр. Для бензина – пять. Эти ограничения – временные, на время карантина, отмечают в Кабмине.

Более подробно о ценовых ограничениях читайте в материале: Спекулянтам дадут бой: автозаправкам ограничили торговую надбавку на бензин и дизтопливо.

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