Великі АЗС перестали продавати преміальне пальне. Ми з'ясували, що відбувається (відео)

Після того, як Кабмін зупинив зростання цін на пальне і на період карантину обмежив торговельну надбавку на бензин і дизель, на заправках зупинили продаж преміального пального і бензину.

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"Сьогодні" розповідає, що говорять представники великих автозаправних станцій і яка ситуація склалася на заправках.

WOG

"У зв'язку з оприлюдненням проєкту постанови Кабміну "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 року № 1236", яка передбачає запровадження тимчасового державного регулювання цін на пальне, ми змушені припинити реалізацію преміального пального 95 Mustang та ДП +Mustang", – повідомили в компанії.

У WOG розповіли, що змушені припинити реалізацію преміального пального 95 Mustang і ДП +Mustang.

OKKO

"У зв'язку із запровадженням державного регулювання цін на пальне на АЗК ОККО тимчасово зупинено реалізацію PULLS 95 та PULLS Diesel. Це пов'язано з тим, що продаж пального цих марок за ціною, вcтановленою Кабінетом Міністрів на травень, є збитковим для мережі", – заявили в компанії.

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В ОККО вирішили тимчасово зупинили реалізацію PULLS 95 і PULLS Diesel.

SOCAR

"15 травня ми скоригували ціни на основні види пального з урахуванням введених обмежень.

Водночас компанія змушена тимчасово зупинити реалізацію преміального пального — NANO 95, Diesel Nano Extro, а також нарахування додаткових знижок для наших клієнтів до отримання додаткових роз'яснень регулятора", – відзначили в компанії.

У мережі SOCAR пропав з продажу бензин NANO 95.

KLO

"Через запровадження державного регулювання цін на пальне продаж VENTUS 95 та VENTUS Diesel став неможливим. Також ми змушені зменшити знижки за акцією "Всім сім". Відтепер максимальна знижка становитиме 5 грн/л", – розповіли в компанії.

Зокрема, на цей момент тимчасово припинена реалізація преміального пального VENTUS 95 і VENTUS Diesel.

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Раніше ми повідомляли, що роздрібні мережі АЗС з 7 по 11 травня підняли ціни на бензини і ДП в межах 10-50 коп./л і вартість пального не тільки повернулася на рівень початку квітня, а й перевищила його на 10-15 копійок. Експерти заявили, що це пов'язано і з глобальним подорожчанням нафти, і з внутрішніми особливостями українського ринку.