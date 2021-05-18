Госрегулирование цен на горючее: в Офисе президента нашли позитив

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Решение Кабмина ввести госрегулирование цен на горючее позволит восстановить и усилить конкуренцию на рынке АЗС.

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Об этом внештатный советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов заявил в комментарии "Интерфакс-Украина".

По его словам, программы лояльности приводят к увеличению цен на рынке и увеличивают доходы компаний выше, чем при свободной конкуренции. Поэтому важно восстановить и усилить конкуренцию на рынке АЗС, что будет выгодно и покупателям, и всему обществу.

"Госрегулирование – вынужденная мера для достижения этой цели. Она временная", – отметил советник руководителя ОП и добавил, что ее продолжительность зависит от переговоров между компаниями и правительством.

"Сети реагируют на такой шаг негативно, не воспринимают государственное регулирование экономики – люди уже привыкли к рыночной экономике, и это хорошо. Они опасаются негативных последствий госрегулирования, и с этим я согласен: если внедрять неосторожно госрегулирования могут быть негативные последствия. Поэтому я надеюсь, что государство и рынок найдут общий язык довольно быстро и выйдут на должный уровень конкуренции", – сказал он.

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Напомним, после того как Кабмин ввел регулирование цен на бензин и дизтопливо, трейдеры устроили демарш, прекратив продавать топливо премиальных сортов и заявив, что реализация такого горючего с уcтановленной Кабмином наценкой (7 грн за литр дизеля и 5 грн за литр бензина), является убыточной.

Чуть позже сети АЗС решили, что снова будут продавать премиальное топливо.

В итоге большинство автомобилистов оказались в выигрыше: бензин А-95 подешевел в среднем до 29,01 грн, а ДТ – до 27,39 грн/л.