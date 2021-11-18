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Набагато нижчі ціни? Імпорт сиру в Україну б'є рекорди

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
18 листопада, 09:30
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На внутрішньому та зовнішніму ринках виробники підвищили ціни на сир
Собівартість блочної «Гауди» та «Ементалю» суттєво зросли
Собівартість блочної «Гауди» та «Ементалю» суттєво зросли / Фото: Колаж: Сьогодні

У жовтні імпорт сиру до України побив всі рекорди. Проте у Європі він суттєво подорожчав, тож очікувано, що імпортери можуть зменшити закупівлі.

Про це повідомляє infagro.com.ua.

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За жовтень до України завезли 4,2 тис. т сичужних сирів. За підрахунками експертів, це половина середньомісячного продажу. Проте, можливо, що ці поставки здійснювались за старими контрактами і на них не відобразилось подорожчання.

Собівартість блочної "Гауди" та "Ементалю" суттєво зросли, тож різниця в ціні з українським виробником майже не відрізняється. Хоча ці сорти сиру експортували із закордону, якраз через нижчі ціни.

Україна імпортує сир із:

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  • Польщі (41%);
  • Німеччини (14%);
  • Нідерландів (11%).

У той же час, вітчизняні виробники, також, збільшують ціни на свою продукцію на внутрішньому та зовнішньому ринках. Проте, при цьому вони втрачають обсяги продажу.

Український сир продають у:

  • Казахстані (70%);
  • Молдавії (25%).

Експерти вважають, що незважаючи на високі ціни на експорт та імпорт сиру, у грудні можна розраховувати на традиційно хороші продажі напередодні свят.

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Що ще подорожчало для українців?

В Україні встановилися рекордні ціни на соняшникову олію. Дійшло до того, що влада пропонує встановити державне регулювання цін. Якщо ще в середині 2020 року вона коштувала 34 грн/л, то зараз її продають по 63 грн/л.

На найбільшому в Україні фермерському оптовому ринку "Неждана", у селі Великі Копані Херсонської області, томати продають за літніми цінами. Але зросли ціни на баклажани, цибулю, кукурудзу та інші овочі.

Ковбасні вироби, також, виросли у ціні. Йдеться про сосиски і сардельки. На них у листопаді ціна зросла на 3,84%.

Раніше повідомляли, що в Україні змінилися ціни на бакалійні товари – з жовтня 2020 року до жовтня 2021 року подешевшало лише пшоно. Порівняно з минулим роком воно коштує 17,48 грн за кг – дешевше на 2,3%.

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Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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