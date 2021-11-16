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Дорогий салат: для українців виросли ціни на овочі

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
16 листопада, 17:27
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Ціни проаналізували на найбільшому в Україні фермерському гуртовому ринку "Неждана"
На ринку томати продають за літніми цінами
На ринку томати продають за літніми цінами / Фото: Колаж: Сьогодні

Для українців змінились ціни на деякі овочі, доведеться більше заплатити не лише за цибулю та кукурудзу, а і за інші овочі.

Про це повідомляє AgroTimes.

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На найбільшому в Україні фермерському гуртовому ринку "Неждана", у селі Великі Копані на Херсонщині, томати продають за літніми цінами. Найдешевший сорт "Асвон" коштує від 5 грн/кг, тепличні червоні томати – від 14 до 16 грн/кг, сливки – по 6 грн/кг, чері на гілці та чорні томати – від 25 грн/кг, рожеві – від 14 до 18 грн/кг.

Огірки та кабачки продають за високими цінами – 45 грн/кг та 30-40 грн/кг відповідно. Цибуля також виросла в ціні – 8-10 грн/кг. А редиска та гарбуз залишись на стабільному рівні – редиска по 10 грн/кг, а гарбуз – по 3.5 грн/кг.

У той же час, на ринку дещо дешевшає картопля – 4-6 грн/кг, буряки коштують 7-9 грн/кг, морква – 6 грн/кг. Найдешевші перці коштують від 12 грн/кг зелені конусовидні та Білозерка, червоні конусовидні – 15-35 грн/кг, стиглі кубовидні – 30-45 грн/кг.

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Цвітну капусту ще місяць тому продавали по 25 грн/кг, зараз вона коштує – 10 грн/кг. Пекінська капуста, також, впала в ціні – до 7 грн/кг. А ось броколі дорогі – 30-35 грн/кг. Молода капуста стабільно торгується по 8-10 грн/кг. Білоголова має стабільну ціну 5 грн/кг, її "голубцевий" різновид – по 8 грн/кг.

Раніше ми повідомляли, що в Україні змінились ціни на бакалійні товари – із жовтня 2020 року по жовтень 2021 року подешевшало лише пшоно. Порівняно із минулим роком воно коштує 17,48 грн за кг – дешевше на 2,3%.

Нагадаємо, що в Україні подорожчали популярні ковбасні вироби – сардельки та сосиски. На них у листопаді ціна підвищилась на 3,84%.

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Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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