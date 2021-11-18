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Гораздо ниже цены? Импорт сыра в Украину бьет рекорды

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
18 ноября, 09:30
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На внутреннем и внешнем рынках производители повысили цены на сыр
Себестоимость блочной «Гауды» и «Эменталя» существенно выросла
Себестоимость блочной «Гауды» и «Эменталя» существенно выросла / Фото: Коллаж: Сегодня

В октябре импорт сыра в Украину побил все рекорды. Однако в Европе он существенно подорожал, так что ожидаемо, что импортеры могут уменьшить закупки.

Об этом сообщает infagro.com.ua.

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За октябрь в Украину завезли 4,2 тыс. т сычужных сыров. По подсчетам экспертов, это половина среднемесячных продаж. Однако, возможно, эти поставки осуществлялись по старым контрактам и на них не отразилось подорожание.

Себестоимость блочной "Гауды" и "Эменталя" существенно выросла, так что разница в цене с украинским производителем почти не отличается. Хотя эти сорта сыра экспортировали из-за границы, как раз из-за более низких цен.

Украина импортирует сыр из:

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  • Польши (41%);
  • Германии (14%);
  • Нидерландов (11%).

В то же время, отечественные производители также увеличивают цены на свою продукцию на внутреннем и внешнем рынках. Однако при этом они теряют объемы продаж.

Украинский сыр продают в:

  • Казахстане (70%);
  • Молдавии (25%).

Эксперты считают, что, несмотря на высокие цены на экспорт и импорт сыра, в декабре можно рассчитывать на традиционно хорошие продажи накануне праздников.

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Что еще подорожало для украинцев?

В Украине установились рекордные цены на подсолнечное масло. Дошло до того, что власти предлагают установить государственное регулирование цен. Если еще в середине 2020 года оно стоило 34 грн/л, то сейчас его продают по 63 грн/л.

На крупнейшем в Украине фермерском оптовом рынке "Неждана", в селе Большие Копани Херсонской области, томаты продают по летним ценам. Но, выросли цены на баклажаны, лук, кукурузу и другие овощи.

Колбасные изделия, также, выросли в цене. Речь идет сосисках и сардельках. На них в ноябре цена поднялась на 3,84%.

Ранее мы сообщали, что в Украине изменились цены на бакалейные товары – с октября 2020 года по октябрь 2021 года подешевело только пшено. По сравнению с прошлым годом оно стоит 17,48 грн за кг – дешевле на 2,3%.

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