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Для українців подорожчали сосиски та сардельки: скільки платитимемо за кілограм

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
15 листопада, 17:30
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Лише за листопад ціни на ковбасні вироби виросли на 3,84%
У листопаді у супермаркетах виросли ціни на ковбасні вироби
У листопаді у супермаркетах виросли ціни на ковбасні вироби / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні подорожчали популярні ковбасні вироби – сардельки та сосиски. На них у листопаді ціна підвищилась на 3,84%.

Про це повідомляє Мінфін.

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У листопаді 2021 року індекс росту цін на ковбасні вироби склав 103,84%, тобто, у середньому, вони подорожчали на 3,84%. А у жовтні цей показник склав – 104,65%, подорожчання на 4,65%.

Якщо оцінювати лише ціни на сардельки, то у листопаді індекс споживчих цін склав 105,53%. Порівняно з попереднім місяцем середні ціни зросли на 5,53%. А в жовтні цей показник сягав 108,84%.

/ Фото: скріншот

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У жовтні сардельки з сиром коштували 157,27 грн/кг, Алан Женевські з сиром 225,03 грн/грн, а Ятрань молочні 83,05 грн/кг.

М'ясо в Україні також дорожчає

В Україні мало не на 50% подорожчали телятина та яловичина. На ринку це пов'язують із дефіцитом. Нема чим годувати і ніякої можливості утримувати поголів'я, кажуть фермери.

Покупці кажуть, що відчувають подорожчання, і переходять на дешевше м'ясо – свинину та курятину. Або купують раз на кілька місяців.

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За кілограм яловичини продавці просять у середньому від 172 грн, за свинину – від 124 грн, куряче філе в середньому продають за 142 грн.

Раніше ми повідомляли, що в Україні знизилися ціни на овочі – причиною стали морози, що насуваються. Тепер фермери поспішають якнайшвидше продати свій урожай.

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Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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