Украинцев ждет новое подорожание: на что вырастет цена

На украинских рынках и магазинах, в октябре, на 5% вырастет стоимость сыра. Таким образом в продаже больше не будет сыра дешевле 220 гривен за килограмм.
Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.
Подорожание сыров наблюдается не только в Украине, а и по всему миру. Производителям, практически, приходится бороться за выживание. Они уже заявили, что производство сыров по низким ценам не рентабельно.
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В связи с подорожание продуктов от сыроделов, на прилавках магазинов появляется все больше дешевых импортных товаров. Эксперты считают, что украинским производителям будет сложно восстановить мощности производства.
Отметим, что в Украине выросли цены на молокопродукты. По мнению аналитиков, причиной стало уменьшение предложения сырого молока.
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