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На українців чекає нове подорожчання: на що виросте ціна

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
11 жовтня, 12:22
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У зв'язку з подорожчання продуктів від сироварів, на прилавках магазинів з'являється все більше дешевих імпортних товарів
Подорожчання сирів спостерігається не тільки в Україні, а й по всьому світу
Подорожчання сирів спостерігається не тільки в Україні, а й по всьому світу / Фото: Колаж: Сьогодні

На українських ринках і магазинах, в жовтні, на 5% зросте вартість сиру. Таким чином в продажу більше не буде сиру дешевше 220 гривень за кілограм.

Про це розповіли в Сніданку з 1+1.

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Подорожчання сирів спостерігається не тільки в Україні, а й по всьому світу. Виробникам, практично, доводиться боротися за виживання. Вони вже заявили, що виробництво сирів за низькими цінами не рентабельно.

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У зв'язку з подорожчання продуктів від сироварів, на прилавках магазинів з'являється все більше дешевих імпортних товарів. Експерти вважають, що українським виробникам буде складно відновити потужності виробництва.

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Відзначимо, що в Україні зросли ціни на молокопродукти. На думку аналітиків, причиною стало зменшення пропозиції сирого молока.

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