Цены на гречку бьют рекорды. Сколько стоят другие крупы

В столичных супермаркетах за гречку просят от 40 гривен за килограмм

Производители прогнозируют, что гречка может еще больше возрасти в цене / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине растут цены на крупы, а стоимость гречки вообще бьет рекорды. Производители говорят, что выращивать ее становится все сложнее, и невыгодно.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Стоимость гречки

Производители прогнозируют, что гречка может еще больше возрасти в цене. Ведь треть урожая импортируют из России. И хотя крупа не слишком качественная, но дешевле отечественной. Поэтому украинским производителям выращивать ее невыгодно. К тому же Россия периодически запрещает экспорт своей гречки. Что может привести к дефициту на украинском рынке.

"При потреблении среднего украинца, около 3 килограмм гречневой крупы, нам нужно где-то 100 000 тонн крупы. Или в пересчете на зерно, это составит где-то 150 000 тонн зерна", – говорит исполнительный директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой.

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Более оптимистична в своих прогнозах аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин. Успокаивает – урожай украинской гречки в этом году – рекордный – около 90 000 тонн.

"Мы сможем удовлетворить внутреннее потребление процентов на 90. А то и 95. Остальное – может быть экспортировано. С сентября – импортные поставки гречки из РФ возобновились", – говорит Литвин.

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Цены на другие крупы

К тому же, добавляет экономист Олег Пендзин, значительное подорожание гречки может сыграть злую шутку с производителями. Потребители будут есть другие каши.

"Пшонна крупа, овсяная, кукурузная. В силу того, что там урожай хороший, там не будет роста цены большой", – говорит член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

В столичных супермаркетах за гречку просят от 40 гривен за килограмм. Рис – от 26 гривен, овсянка и пшеничная крупа – от 23-х гривен. Дешевая – ячневая – от 13-ти гривен.

В регионах – гречка на гривну дешевле – от 39 ти гривен, рис так же почти 27 овсяные хлопья – от 18 пшеничная и кукурузная – от 15 гривен. И ячневая так же – 13 гривен.

Дешевле также популярные ныне булгур и кус-кус – питательные, но злаковые, а следовательно – содержат глютен и могут вызвать непереносимость.

Поэтому гречку диетолог называет полезной, особенно для детей, диабетиков и тех, кто хочет похудеть.

"Она содержит большое количество витаминов, особенно группы В, минералов: железо, цинк, магний", – говорит диетолог Оксана Палладина.

Чтобы хоть немного обезопасить себя от возможного роста цен на крупу – можно сделать небольшие запасы.

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