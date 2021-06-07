Німеччина нагадала Росії, що транзит газу через Україну мусить зберегтися

Запуск "Північного потоку – 2" не повинен поставити хрест на транзиті газу через Україну, каже Штеффен Зайберт

Транзит газу через ГТС України має зберегтися / Фото: Getty Images

Глава відділу преси та інформації Федерального уряду Німеччини Штеффен Зайберт заявив, що Україна повинна залишатися транзитером для російського газу, при цьому Берлін очікує, що транзитний договір з РФ буде продовжено.

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Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Для уряду залишається центральним, щоб і після завершення будівництва "Північного потоку – 2" Україна залишалася транзитною країною. Існує транзитний договір", – нагадав офіційний представник уряду ФРН.

За його словами, існуючий транзитний договір "діє мінімум до 2024 року, але домовленість передбачає, що сторони перевірять можливість продовження договору до 2034 року".

"Ми очікуємо, що цей договір буде продовжений", – сказав Зайберт.

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Нагадаємо, 4 червня президент РФ Володимир Путін, говорячи про перспективи транзиту газу через Україну, зауважив: "Ми виходимо з того, що поставки в Європу будуть зростати". Він додав, що є можливість завантажувати ГТС України і далі, але "потрібна воля Києва до нормальних економічних відносин".

Також повідомлялося, що, попри регулярні відмови від прокачування додаткового газу в Європу, "Газпром" не планує зупиняти транзит через Україну навіть по закінченні чинного контракту. Після його завершення Москва чекає переговорів "Газпрому і" Нафтогазу ".

Транзитну угоду між "Нафтогазом України" і російським "Газпромом" було укладено наприкінці 2019-го на п'ять років. Вона передбачає бронювання "Газпромом" потужностей для транзиту в обсязі 65 млрд куб. м (178 млн куб. м на добу) в 2020 році і по 40 млрд кубометрів (110 млн куб. м на добу) в 2021-2024 роках.

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