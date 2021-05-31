Росія не відмовиться від транзиту газу через Україну і хоче новий контракт – МЗС РФ

У російському відомстві запевняють, що будуть переговори, хоча "Газпром" вже знижує обсяги прокачування газу, а "Північний потік – 2" майже добудували

У МЗС Росії заявили, що незважаючи на регулярні відмови від прокачування додаткового газу в Європу, "Газпром" не планує зупиняти транзит через Україну навіть після закінчення чинного контракту. Після його завершення Москва чекає переговорів між "Газпромом" і "Нафтогазом".

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Про це заявив директор департаменту економічного співробітництва МЗС РФ Дмитро Бірічевський в інтерв'ю "РИА Новости".

"Наразі контракт діє, а далі будуть переговори... У нас немає завдання зупинити поставку газу через Україну", – сказав представник російського МЗС.

Він вважає, що завершення будівництва "Північного потоку – 2" не стане причиною зупинки транзиту газу через Україну. При цьому гендиректор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон заявляв, що у разі добудови російського трубопроводу "Північний потік – 2" Україна втратить 5-6 млрд доларів.

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Нині "Газпром" поступово знижує транзит газу через Україну. А от споживання газу в Європі тим часом зростає. "Північний потік – 2" побудований більш ніж на 90% і, найімовірніше, все ж буде завершений.

Транзитну угоду між "Нафтогазом України" і російським "Газпромом" було укладено наприкінці 2019 строком на п'ять років. Вона передбачає бронювання "Газпромом" потужностей для транзиту в обсязі 65 млрд куб. м (178 млн куб. м на добу) в 2020 році та по 40 млрд кубометрів (110 млн куб. м на добу) в 2021-2024 роках.

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Україна готується до того, що "Газпром" може повністю зупинити транзит газу через нашу газотранспортну систему після 2024 року. Для цього, зокрема, ведеться модернізація ГТС. Кореспонденти "Сьогодні" вже побували на флагманському об'єкті реконструкції: