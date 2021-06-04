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Путін натякнув на умову продовження транзиту газу по українській ГТС

4 червня, 17:11

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Росія має намір наростити експорт газу в Європу до 200 млрд куб. м на рік

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія має намір за десять років наростити поставки газу в Європу на 50 млрд куб. м, і хоча вона будуватиме інші газопроводи в обхід України, не виключена можливість використання нашої газотранспортної системи.

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Про це він сказав на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Говорячи про перспективи транзиту газу через Україну, Путін зауважив: "Ми виходимо з того, що поставки в Європу будуть рости". Він додав, що є можливість завантажувати ГТС України і далі, але "потрібна воля Києва до нормальних економічних відносин" .

За його словами, Україна нібито монопольно завищує ціни на транзит газу, знижуючи його привабливість. Путін також зазначив, що 2021 року експорт російського газу в Європу може знову перевищити 200 млрд куб. м.

Цікаво, що тижнем раніше в МЗС РФ заявили, що попри регулярні відмови від прокачування додаткового газу в Європу, "Газпром" не планує зупиняти транзит через Україну навіть по закінченні чинного контракту. Після його завершення Москва чекає переговорів "Газпрому і" Нафтогазу ".

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Нагадаємо, що наприкінці травня "Газпром" не брав участі в аукціоні на потужності по транзиту газу через ГТС України, після чого ціни на газ у Європі піднялися до максимальних з початку року.

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Також нагадаємо, за рік Україна отримала майже 50 млрд грн доходу від перекачування російського газу. 2020-го транзит російського газу в Європу через українську ГТС склав 55,8 млрд куб. м (-38% в порівняно з 2019 роком).

Транзитну угоду між "Нафтогазом України" і російським "Газпромом" було укладено наприкінці 2019-го на п'ять років. Вона передбачає бронювання "Газпромом" потужностей для транзиту об'ємом 65 млрд куб. м (178 млн куб. м на добу) 2020 року і по 40 млрд кубометрів (110 млн куб. м на добу) в 2021-2024 роках.

Також нагадаємо, про що ще повідомляли новини "Сьогодні":

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