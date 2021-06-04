Путін дав зрозуміти, що Росія і далі будуватиме газопроводи в обхід України

Господар Кремля має намір реалізувати з європейцями проекти на кшталт "Північного потоку – 2"

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія готова і далі реалізовувати проекти, подібні газопроводу "Північний потік – 2", який пішов в обхід України.

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Про це він сказав на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, повідомляє ТАСС .

"Ми готові і надалі реалізовувати з нашими європейськими та іншими партнерами подібні високотехнологічні проекти. Розраховуємо, що логіка взаємної користі, вигоди неминуче братиме гору над різного роду штучними бар'єрами поточної політичної кон'юнктури", – сказав Путін.

За словами господаря Кремля, саме багатосторонні проекти здатні стати значущим чинником пожвавлення, розвитку глобальної економіки.

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Він додав, що Росії важливо використовувати можливості, що відкриваються, ефективно розвивати свої конкурентні переваги, науковий і технологічний потенціал.

"При цьому вкрай значимо зберегти, зміцнити ділові, інвестиційні зв'язки між країнами. Ми вдячні всім нашим партнерам за таку спільну роботу, яка триває і в умовах пандемії, і на тлі непростої ситуації в міжнародних відносинах", – додав Путін.

Сайт "Сьогодні" писав, що віце-прем'єр РФ Олександр Новак заявив: Росія розраховує запустити "Північний потік – 2" до кінця 2021 року.

Нагадаємо, раніше Путін заявляв, що Росія перебуває під загрозою нових санкцій проти "Північного потоку – 2", і це нібито пов'язано з "проектом Заходу в Україні".

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