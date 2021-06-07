Германия напомнила России, что транзит газа через Украину должен сохраниться

Запуск "Северного потока – 2" не должен поставить крест на транзите газа через Украину, говорит Штеффен Зайберт

Транзит газа через ГТС Украины должен сохраниться / Фото: Getty Images

Глава отдела прессы и информации Федерального правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что Украина должна оставаться транзитером для российского газа, при этом Берлин ожидает, что транзитный договор с РФ будет продлен.

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Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Для правительства остается центральным, чтобы и после завершения строительства "Северного потока – 2" Украина оставалась транзитной страной. Существует транзитный договор", – напомнил официальный представитель правительства ФРГ.

По его словам, существующий транзитный договор "действует минимум до 2024 года, но договоренность подразумевает, что стороны проверят возможность продления договора до 2034 года".

"Мы ожидаем, что этот договор будет продлен", – сказал Зайберт.

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Напомним, 4 июня президент РФ Владимир Путин говоря о перспективах транзита газа через Украину, заметил: "Мы исходим из того, что поставки в Европу будут расти". Он добавил, что есть возможность загружать ГТС Украины и дальше, но "нужна воля Киева к нормальным экономическим отношениям".

Также сообщалось, что, несмотря на регулярные отказы от прокачки дополнительного газа в Европу,"Газпром" не планирует останавливать транзит через Украину даже после окончания действующего контракта. После его завершения Москва ждет переговоров "Газпрома и "Нафтогаза".

Транзитное соглашение между "Нафтогазом Украины" и российским "Газпромом" было заключено в конце 2019-го на пять лет. Оно предусматривает бронирование "Газпромом" мощностей для транзита в объеме 65 млрд куб. м (178 млн куб. м в сутки) в 2020 году и по 40 млрд кубометров (110 млн куб. м в сутки) в 2021-2024 годах.

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