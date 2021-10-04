"Газпром" почав заповнювати першу нитку "Північного потоку – 2"

На даному етапі, газопровід не можуть ввести в експлуатацію – він не сертифікований в Німеччині

За даними оператора, нитка буде поступово наповнюватися газом / Фото: Колаж: Сьогодні

Оператор "Північного потоку – 2" 4 жовтня розпочав заповнення першої нитки газопроводу.

Про це повідомляє пресслужба оператора.

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"Нитка буде поступово наповнюватися газом, щоб досягти обсягу і тиску, необхідних для подальшого технічного тестування" , – йдеться в заяві компанії.

У той же час, за даними Датського енергетичного агентства, оператору "Північного потоку 2" треба виконати ще ряд умов, щоб першу нитку можна було ввести в експлуатацію.

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У Nord Stream 2 AG заявили, що "Північний потік – 2" побудований і пройшов незалежну сертифікацію відповідно до стандартів

Коли можуть сертифікувати "Північний потік – 2"

Як заявляла представник Єврокомісії Вівіан Лунела, схвалити сертифікацію російського газопроводу "Північний потік – 2" можуть протягом двох місяців, потім процедура може бути продовжена.

Глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що обов'язковою умовою для сертифікації "Північного потоку-2" є розблокування доступу європейських покупців до придбання російського і центральноазіатського газу на східному кордоні України.

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Тим часом кандидат у канцлери Німеччини і лідер партії Християнсько-демократичний союз Армін Лашет заявив, що газопровід "Північний потік – 2" необхідно ввести в експлуатацію. У той же час при цьому повинні враховуватися інтереси України.