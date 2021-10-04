"Газпром" почав заповнювати першу нитку "Північного потоку – 2"

Оператор "Північного потоку – 2" 4 жовтня розпочав заповнення першої нитки газопроводу.
Про це повідомляє пресслужба оператора.
"Нитка буде поступово наповнюватися газом, щоб досягти обсягу і тиску, необхідних для подальшого технічного тестування" , – йдеться в заяві компанії.
У той же час, за даними Датського енергетичного агентства, оператору "Північного потоку 2" треба виконати ще ряд умов, щоб першу нитку можна було ввести в експлуатацію.
У Nord Stream 2 AG заявили, що "Північний потік – 2" побудований і пройшов незалежну сертифікацію відповідно до стандартів
Коли можуть сертифікувати "Північний потік – 2"
Як заявляла представник Єврокомісії Вівіан Лунела, схвалити сертифікацію російського газопроводу "Північний потік – 2" можуть протягом двох місяців, потім процедура може бути продовжена.
Глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що обов'язковою умовою для сертифікації "Північного потоку-2" є розблокування доступу європейських покупців до придбання російського і центральноазіатського газу на східному кордоні України.
Тим часом кандидат у канцлери Німеччини і лідер партії Християнсько-демократичний союз Армін Лашет заявив, що газопровід "Північний потік – 2" необхідно ввести в експлуатацію. У той же час при цьому повинні враховуватися інтереси України.