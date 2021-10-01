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"Північний потік – 2" взимку Європі не допоможе: партнер "Газпрому" очікує затяжну сертифікацію

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші"
1 жовтня, 15:35
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Незважаючи на те, що будівництво газопроводу вже завершено, він має пройти ще сертифікацію
"Північний потік - 2" не зможуть запустити до кінця року
"Північний потік - 2" не зможуть запустити до кінця року / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Російський газопровід "Північний потік – 2" не зможе допомогти поліпшити ситуацію з газом в Європі цієї зими.

Як заявив генеральний директор енергетичного концерну Uniper (партнера "Газпрому") Клаус-Дітер Маухбах, Федеральне мережеве агентство ФРН, найімовірніше, не видасть дозвіл на експлуатацію "Північного потоку – 2" найближчим часом, передає Reuters.

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"Наскільки мені відомо, сертифікація трубопроводу буде настільки пізньою, що, ймовірно, він не зможе допомогти нам цієї зими", – сказав Клаус-Дітер Маухбах.

Проект рішення в Європейську компанію Федеральне мережеве агентство ФРН має відправити відразу після того, як завершаться всі перевірки.

Німецький енергетичний концерн Uniper є найстарішим в країні імпортером російського газу. Компанія інвестувала в будівництво "Північного потоку – 2" 950 млн євро.

Коли можуть сертифікувати "Північний потік – 2"

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Як заявляла представник Єврокомісії Вівіан Лунела, схвалити сертифікацію російського газопроводу "Північний потік – 2" можуть протягом двох місяців, потім процедура може бути продовжена.

Глава Нафтогазу Юрій Вітренко заявив, що обов'язковою умовою для сертифікації "Північного потоку-2" є розблокування доступу європейських покупців до придбання російського і центральноазіатського газу на східному кордоні України.

Тим часом кандидат у канцлери Німеччини і лідер партії Християнсько-демократичний союз Армін Лашет заявив, що газопровід "Північний потік – 2" необхідно ввести в експлуатацію. Водночас при цьому повинні враховуватися інтереси України.

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