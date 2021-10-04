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"Газпром" начал заполнять первую нитку "Северного потока – 2"

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
4 октября, 17:44
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На данном этапе, газопровод не могут ввести в эксплуатацию – он не сертифицирован в Германии
По данным оператора, нитка будет постепенно наполняться газом
По данным оператора, нитка будет постепенно наполняться газом / Фото: Коллаж: Сегодня

Оператор "Северного потока – 2" 4 октября начал заполнение первой нитки газопровода.

Об этом сообщает пресс-служба оператора.

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"Нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования", – говорится в заявлении компании.

В то же время, по данным Датского энергетического агенства, оператору "Северного потока 2" надо выполнить еще ряд условий, чтобы первую нитку можно было ввести в эксплуатацию.

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В Nord Stream 2 AG заявили, что "Северный поток – 2" построен и прошел независимую сертификацию в соответствии со стандартами

Когда могут сертифицировать "Северный поток – 2"

Как заявляла представитель Еврокомиссии Вивиан Лунела, одобрить сертификацию российского газопровода "Северный поток – 2" могут в течение двух месяцев, затем процедура может быть продлена.

Глава Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что обязательным условием для сертификации "Северного потока-2" является разблокирование доступа европейских покупателей к приобретению российского и центральноазиатского газа на восточной границе Украины.

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Тем временем кандидат в канцлеры Германии и лидер партии Христианско-демократический союз Армин Лашет заявил, что газопровод "Северный поток – 2" необходимо ввести в эксплуатацию. В то же время при этом должны учитываться интересы Украины.

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