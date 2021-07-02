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"Діра" в бюджеті на 50 млрд і рекордна ціна на газ. Найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

2 липня 2021 19:17

Денис Беспалов Денис Беспалов

"Діра" в бюджеті зростає, як і ціни на газ

Колаж "Сьогодні"

Колаж "Сьогодні"

У держбюджеті утворилася "дірка" на 50 млрд грн, ціна на газ б'є рекорди.

"Діра" в бюджеті на 50 млрд

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Бюджет звели з дефіцитом

Бюджет звели з дефіцитом / Фото: Сьогодні, прес-центр НБУ

Державний бюджет України за підсумками першого півріччя 2021 року зведений з дефіцитом в 50 млрд гривень, в тому числі в загальному фонді – 49,8 млрд грн.

Рекордна ціна на газ

Біржові ціни на газ б'ють рекорди і в Україні, і в Європі
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Біржові ціни на газ б'ють рекорди і в Україні, і в Європі / Фото: Getty Images, Pixabay

Біржова середньозважена ціна на газ в Україні побила рекорд – 15,25 тис. грн за кубометр (на серпень). Це на 18% вище липневих цін. Минулий максимум був досягнутий у жовтні 2018 року – 12,4 тис. грн за 1 тис. кубометрів.

Україна почала готуватися до зими

"Нафтогаз" шукає нових клієнтів для ГТС

"Нафтогаз" шукає нових клієнтів для ГТС / Фото: AFP, vitrenkolibrary.com

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Уряд України розпочав підготовку до опалювального сезону 2021-2022. При цьому "Нафтогаз" вже тиждень закачує газ в підземні сховища (ПСГ) – так формуються запаси палива на випадок сильних холодів.

Перші угоди на ринку землі

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За перший день роботи ринку землі в Україні були офіційно продані три земельні ділянки, які не можна було продати під час дії мораторію.

Попит на нові авто зріс

Попит на авто в Україні зростає

Попит на авто в Україні зростає / Фото: Unsplash

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Червень підігрів попит на ринку нових легкових автомобілів. За місяць українці купили 8,8 тис. нових авто, це на 21% більше, ніж в минулому році. Це майже на 36% більше червневого результату доковідного 2019 року.

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