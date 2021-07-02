"Діра" на 50 млрд, зате перевиконано план з податків: що діється з держбюджетом України

Надходження до державного бюджету виявилися вищими, ніж розраховували – за рахунок податкової та митниці

Бюджет звели з дефіцитом / Фото: Сьогодні, прес-центр НБУ

Державний бюджет України за підсумками першого півріччя 2021 року зведений з дефіцитом в 50 млрд гривень, в тому числі в загальному фонді – 49,8 млрд грн. Але план по доходах в загальний фонд все одно виявився перевиконаним на 4,9%, вони склали 505,9 млрд грн. Витрати бюджету за перше півріччя – 558,4 млрд грн, або 92,6% від розпису звітного періоду.

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Про це свідчать дані Держказначейства, які оприлюднило Міністерство фінансів.

У червні до загального фонду надійшло 84,9 млрд гривень, місячна розпис перевиконано на 6,9% (5,4 млрд грн). Цьому сприяли платежі від податкової та митниці, які перевищила плани на 6,1% і 9,4% відповідно. Найбільше податкових доходів отримали від:

дивідендів від держпідприємств – 12,9 млрд грн;

податку на доходи фізичних осіб і військового збору – 12,4 млрд грн;

податку на додану вартість (ПДВ) – 10,8 млрд грн.

При цьому дефіцит державного бюджету України за підсумками 2020 року стало найбільшим за останні 10 років, yезважаючи на те, що виявився на 30% менше плану. У порівнянні з 2019 роком дефіцит зріс в 2,7 рази, до 217 млрд гривень.

Нові та старі кредити

Україна за перші півроку витратила на погашення державного боргу 231 млрд гривень. Платежі з обслуговування позик склали 74 млрд гривень.

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При цьому запозичення до загального фонду бюджету за січень-червень склали 257,8 млрд гривень. Це на 23,4 млрд гривень менше, ніж планувалося спочатку. Із зовнішніх джерел надійшло 46,4 млрд гривень.

Нагадаємо, за розрахунками Національного банку, Україна має віддати кредиторам 10 млрд доларів за 12 місяців. Пік валютних виплат відбудеться у вересні 2021 року. За цей місяць офіційний Київ повинен віддати кредиторам понад 3 млрд доларів.

У НБУ попередили, що такі виплати буде складно зробити без підтримки фінансових організацій, особливо Міжнародного валютного фонду (МВФ).

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Зараз Україна знаходиться в 18-місячною програмою МВФ stand-by, яку затвердили 9 червня 2020 року. Програма розрахована на 3,6 млрд SDR (близько 5 млрд дол.), Але Києву поки вдалося отримати тільки 2,1 млрд дол. Першого траншу. 13 лютого 2021 року місія МВФ завершила роботу в Україні без прийняття рішень про перегляд програми stand-by.

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