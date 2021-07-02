Продали тільки 3 ділянки. Лещенко оголосив перші підсумки відкриття ринку землі

Переважна більшість угод укладали точно так же, як і під час дії мораторію

Роман Лещенко / Фото: Сьогодні

За перший день роботи ринку землі в Україні були офіційно продані три земельні ділянки, які не можна було продати під час дії мораторію. Решти проданої в цей день землею можна було торгувати і до введення нових правил.

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Про це заявив міністр агрополітики Роман Лещенко під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

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За його словами, в цілому за добу в Держреєстрі прав на нерухомість була зареєстрована 61 угода, однак 58 ділянок не були сільськогосподарськими угіддями. Наприклад, 40 з них юридично оформлені як "селянські господарства", які не підпадали під мораторій.

Нагадаємо, з 1 липня ринок землі відкрився тільки для фізичних осіб. Вони повинні бути громадянами України і можуть купити тільки до 100 гектарів. У тому, хто і як може продати ділянку, вже розібрався сайт "Сьогодні" – Ринок землі: як продати ділянку – алгоритм для продавця.

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Купівля-продаж сільськогосподарської землі для юридичних осіб стане доступна з 2024 року.

Раніше Лещенко також повідомляв, що в Україні на балансі держави залишилося всього 750 тисяч гектарів землі з колишніх 10 мільйонів га, і в Мінагрополітики мають намір відновити по ним все знищені документи.

Вперше мораторій на продаж сільгоспземлі було прийнято 18 січня 2001 року, коли Рада проголосувала за закон № 2242-III, і продовжувався він в цілому десять разів. Принципове рішення про зняття заборони на продаж сільгоспземлі з липня 2021 року прийняли навесні 2020 го.

Вперше мораторій на продаж сільгоспземлі було прийнято 18 січня 2001 року, коли Рада проголосувала за закон № 2242-III, і продовжувався він в цілому десять разів. Принципове рішення про зняття заборони на продаж сільгоспземлі з липня 2021 року прийняли навесні 2020 го.

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Нагадаємо, фахівці також радять українцям не поспішати з продажем після відкриття ринку землі – гектари будуть дорожчати поступово, а не відразу після запуску ринку.

Всі подробиці в спецтемі Земельна реформа