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Цифра дня. Українці за місяць купили 8,8 тис. нових авто

2 липня 2021 16:28

Денис Беспалов Денис Беспалов

У червні українці купили майже дев'ять тисяч нових автомобілів, це на 21% більше, ніж минулого року

Попит на авто в Україні зростає

Попит на авто в Україні зростає / Фото: Unsplash

Червень підігрів попит на ринку нових легкових автомобілів. За місяць українці купили 8,8 тис. Нових авто, це на 21% більше, ніж минулого року. Це майже на 36% більше червневого результату доковідного 2019 року.

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Про це повідомляє Укравтопром.

Цифра дня. Колаж "Сьогодні"

Цифра дня. Колаж "Сьогодні"

Найбільш популярною маркою червня стала Toyota (рік тому була Renault). Перший рядок рейтингу Тойота посіла з показником 1296 проданих авто.

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Отже, відносно минулого року ця японська марка покращила свій червневий результат майже на чверть.

Нагадаємо, за 2020 рік Україна витратила на імпорт автотранспорту більш ніж 4,2 млрд доларів. Всього в країну ввезли 531,4 тис. автомобілів і автобусів. Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина.

Раніше ми розповідали про те, як будуть рахувати акциз на розмитнення евроблях за новими пільговими правилам. У більшості випадків вартість розмитнення становить близько 1000-1200 євро.

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