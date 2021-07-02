Ціна на газ в Україні побила історичний рекорд – біржа

Біржові ціни на газ б'ють рекорди і в Україні, і в Європі / Фото: Getty Images, Pixabay
Біржова середньозважена ціна на газ в Україні побили рекорд – 15,25 тис. грн за кубометр (на серпень). Це на 18% вище липневих цін. Минулий максимум був досягнутий в жовтні 2018 року – 12,4 тис. грн за тис. кубометрів. Українські ціни на газ зростають на тлі дефіциту палива в Європі та, відповідно, високих цін на тамтешніх біржах.
Про це свідчать дані Української енергетичної біржі, яка опублікувала підсумки торгів.
Підсумки торгів 2 липня / Для збільшення зображення натисніть на нього
Вартість природного газу в Україні підвищується з червня 2020 року, коли була зафіксована рекордно низька вартість – 3,69 тис. грн за тис. кубометрів.
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Вартість газу на хабі TTF в Нідерландах при цьому досягла 450 дол. за тис. кубометрів.
Нагадаємо, через зростання біржових цін газ дорожчає і для населення в Україні. Правда, тільки місячному тарифі. Річна вартість залишається незмінною з кінця квітня, оскільки не підпадає під прямий вплив ситуації на глобальних ринках. В результаті місячна ціна газу для населення у "Нафтогазу" виявилася в 1,5 рази вищою за річну.
А про те, як за останній рік зросла вартість комунальних послуг в Україні, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":
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