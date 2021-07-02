Україна почала активно готуватися до зими – Шмигаль

Опалювальний сезон в цьому році почнеться вчасно, у встановлені законом терміни, упевнений голова уряду

Україна веде підготовку до зими / Фото: AFP, Shutterstock

Уряд України розпочав підготовку до опалювального сезону 2021-2022 років. При цьому "Нафтогаз" вже тиждень закачує газ в підземні сховища (ПСГ) – так формуються запаси палива на випадок сильних холодів. У Кабміні впевнені, що опалення майбутньої осені включать вчасно. Згідно із законом, це має відбуватися в залежності від середньодобової температури повітря.

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Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Підготовку до наступного опалювального сезону розпочато... Це питання знаходиться на моєму постійному контролі й на контролі профільних міністерств – Міністерства розвитку громад і територій та Міністерства енергетики. Також профільні міністерства спільно з НАК "Нафтогаз" вирішують питання підготовки і запуску до опалювального сезону теплоелектроцентралей" , – сказав глава уряду.

До речі, план підготовки до наступної зими уряд схвалив ще 9 червня.

Нагадаємо, на початок червня обсяг газу в підземних сховищах України досягав 15,5 млрд кубометрів. Це на 13% менше торішніх показників.

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Всього Україна при підготовці до опалювального сезону 2021-2022 років планує накопичити 19-20 млрд кубометрів блакитного палива. Такий обсяг палива потрібен, щоб комфортно пережити наступну зиму.

А минулий сезон закачування газу в українські підземні сховища став рекордним: до старту опалювального сезону 2020-2021 в ПСГ накопичили 28,3 млрд куб. м газу. Це був максимальний обсяг за останні 10 років і на 30% більше, ніж на початку опалювального сезону 2019-2020 років.

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