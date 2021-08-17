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СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Долар пішов вгору, а Нафтогаз перевиконав план по накопиченню газу – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

Ксенія Кадушкіна Ксенія Кадушкіна Редактор
17 серпня, 19:09
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Сайт "Сьогодні" зібрав всі найважливіші економічні новини вівторка, 17 серпня
Долар почав дорожчати, а "Нафтогаз" перевиконав план по накопиченню палива. Колаж "Сьогодні"
Долар почав дорожчати, а "Нафтогаз" перевиконав план по накопиченню палива. Колаж "Сьогодні" / Фото: "Нафтогаз Украины"

НАК "Гафтогаз України" перевиконав план по накопиченню палива в ПХК, проте в українських сховищах все ще на третину менше газу, ніж рік тому; долар відновлюється після жорсткого падіння, ціни на соняшникову олію можуть порадувати українців, а НБУ приготував пам'ятні банкноти до 30 Дня Незалежності України.

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Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші економічні новини вівторка, 17 серпня.

План по накопиченню газу в ПСГ перевиконано, але з нюансом

В українських підземних сховищах (ПСГ) накопичено 17,5 мільярда кубометрів газу, а це означає, що урядовий план перевиконано. В "Нафтогазі" заявляють, що до початку опалювального сезону планується накопичити ще 1,5 мільярда кубометрів.

17 мільярдів кубометрів блакитного палива – це план-мінімум. Для того, щоб безперешкодно пережити опалювальний сезон, необхідно 19-20 мільярдів кубометрів. І "Нафтогаз" до цього прагнутиме. Однак нюанс ще і в тому, що 3,9 мільярда кубометрів знаходяться в ПСГ в режимі "митний склад" та належать іноземним трейдерам і приватним компаніям-резидентам.

Вітренко заявив, що Нафтогаз планує накопичити 19 мільярдів кубометрів газу
Вітренко заявив, що Нафтогаз планує накопичити 19 мільярдів кубометрів газу / Фото: "Нафтогаз Украины"

У ПСГ на 30% менше газу, ніж рік тому

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Незважаючи на те, що "Нафтогаз" уже перевиконав "план-мінімум" щодо запасів газу, заповненість підземних сховищ (ПСГ) України виявилася на 30% нижчеторішньої. Про це свідчать дані компанії "Оператор ГТС України".

Сховища на даному етапі заповнені на 57%. Рік тому в середині серпня в ПСГ знаходилося 23,88 мільярдів кубометрів газу.

ПСГ України заповнені більш ніж наполовину
ПСГ України заповнені більш ніж наполовину / Фото: AFP, Shutterstock

До 30-річчя незалежності України НБУ введе пам'ятні банкноти

Національний банк введе в обіг дві пам'ятні банкноти, які присвячені 30 Дню Незалежності України. Жителі країни зможуть побачити їх не на картинці, а в реальності з 20 серпня 2021 року, говориться в повідомленні прес-служби НБУ.

Номінал пам'ятних банкнот – 100 і 500 гривень. Особливість таких купюр в тому, що на їх лицьовій стороні нанесена айдентіка (символіка) до святкування 30-ї річниці незалежності України.

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Особливі банкноти до Дня Незалежності України
Особливі банкноти до Дня Незалежності України / Фото: Официальный сайт НБУ

Долар підріс після обвалу

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на середу, 18 серпня:

17.0818.08зміна
1 долар США26,65 грн26,68 грн + 0,03
1 євро31,36 грн31,38 грн + 0,02

Курс долара виріс на три копійки в порівнянні зі значеннями 17 серпня. Напередодні долар дешевшав – "зелений" втратив в ціні чотири копійки. Незважаючи на зростання курсу, іноземна валюта залишилася на мінімальних за 13 місяців значеннях.

Долар зміцнює позиції
Долар зміцнює позиції / Фото: AFP, Сьогодні

Олії по 100 гривень може не бути – продукт подешевшає

Соняшникова олія "соціальних" сортів в Україні має суттєво подешевшати вже до кінця серпня. Такі прогнози зробили в Міністерстві економіки після наради з представниками профільного ринку і центральними органами виконавчої влади.

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За даними відомства, в липні 2021 року внутрішній ринок з відставанням зреагував на світові тенденції. Так, індекс продовольчих цін FAO (Продовольча і сільськогосподарська організація ООН) на олію в кінці минулого місяця знизився на 10%.

Мінекономіки прогнозує падіння цін на масло. Колаж "Сьогодні"
Мінекономіки прогнозує падіння цін на масло. Колаж "Сьогодні"

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