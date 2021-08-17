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Зима близько – "Нафтогаз" перевиконав план по накопиченню газу в сховищах

Ксенія Кадушкіна Ксенія Кадушкіна Редактор
17 серпня, 18:31
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Частина палива належать іноземним трейдерам і приватним компаніям-резидентам
Вітренко заявив, що Нафтогаз планує накопичити 19 мільярдів кубометрів газу
Вітренко заявив, що Нафтогаз планує накопичити 19 мільярдів кубометрів газу / Фото: "Нафтогаз Украины"

В українських підземних сховищах (ПСГ) накопичили 17,5 мільярда кубометрів газу, чим перевиконали урядовий план. Однак до початку опалювального сезону планується накопичити ще 1,5 мільярда кубометрів.

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Про це повідомила прес-служба НАК "Нафтогаз України".

"Уряд визначив, що до початку опалювального сезону потрібно, щоб в підземних сховищах було 17 млрд кубометрів газу. Ми вже наближаємося до 18 млрд кубометрам. Але для того, щоб опалювальний сезон пройшов безперебійно, ми хочемо закачати в сховища ще більше", – повідомив глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

У попередні роки цей показник досягав 16 мільярдів кубометрів в підземці. Однак в цей рік "Нафтогаз" планує закачати понад 19 мільярдів кубометрів.

"Тоді ми будемо розуміти: якщо буде потрібно, ми зможемо" підставити плече "і генерації – якщо газ буде потрібен для виробництва електроенергії", – пояснив Вітренко.

План виконаний, але є нюанс

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"Нафтогаз України" вже виконав план по формуванню запасів газу на опалювальний період 2021-2022 років станом на 1 серпня. Україна повинна була накопичити в підземних сховищах не менше 17 мільярдів кубометрів блакитного палива.

Однак 3,9 мільярда кубометрів знаходяться в ПСГ в режимі "митний склад" та належать іноземним трейдерам і приватним компаніям-резидентам.

У Нафтогаз розраховують, що при нормальних умовах функціонування ринку приватні компанії будуть реалізовувати ці обсяги газу в Україні, а не вивозити за кордон.

За останніми даними взаємодії між ТОВ "Оператор ГТС України" і АТ "Укртрансгаз":

  • 17,642 мільярдів кубометрів закачали за все;
  • 33,41 мільйона кубометрів закачали 16 серпня.

Нагадаємо, на початок червня обсяг газу в підземних сховищах України досягав 15,5 млрд кубометрів. Це на 13% менше торішніх показників. При підготовці до опалювального сезону 2021-2022 років уряд хотів би накопичити 19-20 мільярдів кубометрів блакитного палива, що було б ідеальним варіантом.

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Цікаво, що минулий сезон закачування газу в українські підземні сховища став рекордним: до старту опалювального сезону 2020-2021 в ПСГ накопичили 28,3 млрд куб. м газу. Це був максимальний обсяг за останні 10 років і на 30% більше, ніж на початку опалювального сезону 2019-2020 років.

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